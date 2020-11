Ruokaturva liittyy moniin tämän hetken keskeisimpiin ongelmiin: ilmastokriisiin ja lajikatoon. Keskeistä on turvata puhdas maa, ilma ja vesi sekä erityisesti luonnon monimuotoisuus, biodiversiteetti. Tutkijoiden mukaan luonnon monimuotoisuuden heikentyminen on tällä hetkellä normaaliin verrattuna noin 500-kertainen.

Syken biodivesiteettikeskuksen johtaja Petri Ahlroth kirjoitti Syken ja Luken 12.5.2020 julkaistussa tutkimuksessa, jossa todettiin joka yhdeksännen eliölajin olevan uhanalainen, seuraavasti:

"Luonnonprosessien häiriöt voivat näkyä muun muassa ruokaomavaraisuuden heikentymisenä ja terveyteen liittyvinä riskeinä: Keskeisiä uhkia, joita ei ole vielä ratkaistu ovat maaperän kemikalisoituminen, pölyttäjäkato, paikalliset ankarat kuivuusjaksot, ilmastokriisi, ilmaston lämpeneminen, biodiversiteettikato, vieraslajit, virustaudit, pula puhtaasta vedestä ja ilman saastuminen sekä fossiilisen polttoaineen saastuttavuus ja vähäisyys."

Sir Attenborough varoittaa suurista ekosysteemien romahtamisista, meriekosysteemi ei kestä nykyistä kalastamista. Ilman happipitoisuus on vähentynyt dramaattisesti. On herättävä nyt eikä huomenna tekemään suuret muutokset. Jos ei tehdä nyt, niin sitten ei ole enää mitään tehtävissä. Ei ihme, että nuoret huutavat: Nyt on pakko.

Ratkaisuja on monenlaisia ja monentasoisia. Planetaarisesti niitä olisi mahdollista tehdä, jos valtioiden, yrittäjien ja pörssiyhtiöiden päämäärä olisi sama: meidän tulee jättää maapallomme itsellemme ja tuleville sukupolville ihmislajille soveltuvassa kunnossa.

Petri Ahlrothin johtama raportti ehdottaa, että luonnolle haitalliset tuet tulisi poistaa ja muuttaa luonnon monimuotoisuutta lisääviksi kannustimiksi. Maataloustuet tulee ohjata nykyistä tarkemmin monimuotoisuuden parantamiseen. Luonnon monimuotoisuutta lisäävästä työstä tulee palkita.

Ruokaturva ei saisi olla kansainvälisten pörssiyhtiöyritysten ja niihin liittyvien vientituotteiden varassa. On luotava laaja ruokaturva ja kriisiruokaturvajärjestelmä. Ruokaturva tulisi liittää myös luonnon monimuotoisuuden tukemiseen ja ravinnon terveysvaikutuksiin.

Tuet ja innovaatioiden kehittäminen tulisi keskittää ensisijaisesti seuraaviin hankkeisiin:

1. Metsien suojeluun, metsittämiseen ja metsänhoidossa suosia jatkuvan kasvatuksen menetelmää.

2. Lihan korviketuotannon kehittelyyn.

3. Uudistavan maanviljelyksen, luomu-biodynaamisen ja peltometsä-viljelyn sekä agroekologian kehittämiseen sekä niiden koulutuksen lisäämiseen.

4. Vesien suojeluun ja vesien puhdistusmenetelmien biologiseen ja innovatiiviseen kehittämiseen.

5. Uusiutuvien energiamuotojen ja energiaomavaraisuuden tukemiseen.

6. Omavarais-ekoyhteisöjen ja niissä tehtävien perinnetietojen ja kokeilujen tukemiseen.

7. Kaupunki-, parveke-, puisto ja kattoviljelyn, talvipuutarhojen ja palstaviljelyalojen kasvattamiseen.

8. Luonnonsuojelualueiden lisäämiseen niin maalla kuin merellä.

Listan neljä ensimmäistä, metsittäminen, luomu- et al. viljely, vesien suojelu ja lihan korviketuotantotalouden kehittäminen lienevät kiireisimpiä globaalisella tasolla. Pölyttäjäkadon ja vesien saastumisen ehkäisyn tulisi olla keskeisin, kiireellisin talouspolitiikan tehtävä.

Miten voimme ratkaista ongelmia? Luopumalla globaalilla tasolla esimerkiksi seuraavista nyt yleisesti hyväksytyistä toimista:

1. Kemikaaliperusteisista hyönteismyrkyistä ja kemiallisista lannoiteaineista.

2. Tupakan viljelystä.

3. Tehomaataloudella tuotetun naudan ja sianlihan tuotannosta.

4. Fossiiliperusteisesta tuotannosta ja liikkumisesta.

5. Taloudellisesta eriarvoisuudesta ja tavaratuotannon massiivisesta ylikulutuksesta varakkaissa maissa.

Syken tutkijoiden mukaan kansantuotteen laskentaan tulisi otttaa mukaan eliöiden, geenivarantojen ja ekosysteemin kunto. Luonnon monimuotoisuuden näkökulmasta mikään ihmistoimi ei saisi enää johtaa luonnon monimuotoisuuden lisäheikennyksiin. Luomu- ja biodynaaminen viljely sekä permakulttuuri-viljely eivät heikennä monimuotoisuutta, päinvastoin.

Ruokaturva voidaan rakentaa monialaisesti luomuviljelyn perinteitä tutkien ja kehittäen nykytilanteeseen sopivaksi.

Keskeistä on kulutuksen ohjaaminen luonnon monimuotoisuutta vaaliviin valintoihin. Lisäksi uudeksi ajattelutavaksi on noussut agroekologia, joka ehdottaa kestämättömän globaalin ekonomisen järjestelmän muuttamista ja uudenlaisen maailmankuvan ja arvomaailman luomista.

Agroekologiassa kunnioitetaan alkuperäiskansojen ja kansanperinteen viisautta, luontosuhteen moninaisuutta ja ykseyttä. Luonnosta huolehtiminen on tärkein arvo. Agroekologia haluaa edistää talouselämän muutosta tasa-arvoiseen jakamiseen, paikallisyhteisöjen luomuruokatuotantojen tilojen kehittämiseen ja planeetastamme huolehtimiseen.

Ruokaturvan uhat ja ongelmat ovat ensimmäinen oire siitä, että koko ekosysteemi on romahtamassa. Kuivuudet, tulipalot, tulvat, äärisääolot ja oudot muutokset ovat jo nykypäivää. Kaikki tämä on jo heikentänyt ruokaturvaa. Aliravittujen ihmisten määrä oli 2016 jo 815 miljoonaa.

Meidän on kaikkien tehtävä valintamme – naudan- ja sianlihan syömisen välttämisestä vaativiin luonnonsuojelutekoihin. Talouspolitiikka ei voi jatkaa nykyisen kasvueetoksen hinnalla millä hyvänsä -kulkua.

Riitta Wahlström

FM, KL

Helsinki