Tuoreen koronatartuntojen tilaston mukaan oli Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueella 319 uutta tartuntaa 14 edeltävän vuorokauden aikana. Väestöltään hieman suuremman Pirkanmaan alueella luku oli 152.

Vaasassa on ollut Suomen pahin epidemiatilanne, joka on nyt rauhoittumassa. Siellä sairaanhoitopiirin alueella oli uusia tartuntoja 108. Se on väestöön suhteutettuna vähemmän kuin Varsinais-Suomessa.

Ovatko meillä pandemian torjuntatoimet ajan tasalla? Miten toimivat testaus, jäljitys ja karanteenit? Entä kaikkein tärkein eli ennalta ehkäisevät toimenpiteet?

Aki Linden

lääkäri, kansanedustaja (sd)