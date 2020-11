Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on suuressa hyvyydessään ilmoittanut, että perheiden on syytä viettää joulu ydinperheen kesken, eli sen perheen, joka arjessa on muutenkin koolla. Isovanhemmat saavat toki seurata lastensa ja lastenlastensa jouluriemua etäyhteyksin!

Tämä on "tietenkin vain suositus, THL luottaa suomalaisten terveeseen järkeen".

Eikö todellakaan keväinen "suositus" neljän seinän sisällä pysymisestä riittänyt ikäihmisten kyykyttämiseen? Sen haitallisista vaikutuksista heidän henkiseen ja fyysiseen hyvinvointiinsa on jo selviä todisteita.

Joulun, mahdollisesti viimeisen, riistäminen heiltä on suorastaan edesvastuutonta. Sen seurauksia on helppoa arvata. Ei mitenkään voi väittää, että ensi jouluna sitten…

Perustimme perheen mieheni kanssa 1964. Ainoina lapsina meille oli selvää, että molemmat vanhempamme viettävät joulun kanssamme. Niin tehtiin.

Aluksi he tulivat omin voimin, ja kun voimat vähenivät, mieheni kävi heidät hakemassa Turusta Helsinkiin. Ensin kaikki neljä, sitten vähemmän, kun tuoni alkoi korjata satoaan. Emme me heitä olisi yksin koteihinsa jättäneet. "Elon iltaan yksin on hänet jättäneet" ei ollut meidän agendamme.

Nyt kuitenkin vaaditaan, ettei yksinäisiä mummoja ja vaareja saa päästää perheiden joulunviettoon tartuttamaan nuoria tai levittämään heiltä mahdollisesti saatavaa tartuntaa.

On varmasti tuhansia ja taas tuhansia yksinäisiä mummoja ja vaareja, joilla ei ole etäyhteyksiä kuvaruudun kautta tai jotka eivät osaa niitä käyttää. Eikä puhelimen miniruudulta ole kovin tunnelmaa nostattavaa katsella lasten jouluriemua.

Yksinäisten joulujuhlia tuskin järjestetään kotiseudulla, kauneimmat joululaulut ja jouluaaton hartaudet supistetaan minimiin. Mitä meille yksinäisille mummoille ja vaareille jää? Uunivuoka täynnä ikävää ja itkukiisseli kyynelkeiton kera!

Kahdestaan puolison kanssa mekin vietimme monta rauhallista ja hyvää joulua, kun lasten perheiden oli vaikea matkustaa. Yksin ei pysty juhlaa viettämään, ei millään, ellei se ole ollut oma valinta!

Meitä yksinäisiä on paljon, mutta että myös jouluna, vaikka lähiomaisia olisikin!

Irmeli Helin

professori (emer.)

leskivaimo, äiti, mummo ja isomummo