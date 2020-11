Suomen olympiakomitealle valitaan uusi puheenjohtaja 21.11. Puheenjohtajaehdokkaita on neljä, kaksi entistä huippu-urheilijaa, monet postit menestyksellisesti läpikäynyt, vastavirtaankin uimiskykynsä osoittanut johtamisen ammattilainen ja neljäntenä turkulainen monitoimiammattilainen, joka on osoittanut johtamiskykynsä erinomaisiksi sekä kotimaassa että maailmalla. Ja joka on toiminut merkittävänä urheiluvaikuttajana jo vuosikymmeniä.

Ehdokkaiden yhteisessä mediatilaisuudessa 21.10. kaikki neljä ehdokasta olivat yhtä mieltä ainakin siitä, että nyt etsitään olympiakomitealle arvojohtajaa. Arvot ovat tärkeä osa eettistä koodia. Ne kertovat, mihin organisaatiossa uskotaan. Arvojohtaminen merkitsee arvojen valintaa ja niiden sisällön määrittelyä. Erityisesti arvojen normittaminen käyttäytymismalleiksi yksilötasolla on tärkeää. Arvojohtaminen tuo johtamiseen ihmiset mukaan tarkoituksella ja sydämellä.

Miten sitten näemme ja koemme nämä neljä ehdokasta edellä esitetyn valossa? On mitä todennäköisintä, että kaikki neljä tarjolla olevaa vaihtoehtoa täyttävät arvojohtamiseen tarvittavat kriteerit. Mutta yksi on kyllä nähdäkseni kiistattomasti ylitse muiden.

Suomen Urheiluliiton (SUL) ehdokkaalla Ilkka Kanervalla on jo nyt kunnioitettava ura johtajana, myös urheilujohtajana. Hän on SUL:n kunniapuheenjohtaja ja kuului Kansainvälisen yleisurheiluliiton hallitukseen 2003–2011. Atlantan olympiakisoissa 1992 Kanerva toimi Suomen joukkueen ylijohtajana.

Kansanedustajana hän on toiminut yhtäjaksoisesti ennätysajan eli nyt on menossa 45. vuosi. Kokemusta siis löytyy näiltä näkymiltä enemmän kuin muilta kolmelta hakijalta yhteensä.

Olen seurannut hyvinkin tarkasti Kanervan edesottamuksia kuluneiden 45 vuoden aikana, kun sattumalta olen itse käynyt Turun seudulta säännöllisesti töissä Helsingissä täsmälleen saman ajan. Ja käyn edelleen, kuten Ilkkakin. Olen ollut kovin tyytyväinen hänen kannanottoihinsa sekä kansanedustajana, ministerinä että esimerkiksi puolustusvaliokunnan puheenjohtajana tai ETYJ:n puheenjohtajana.

Kanervalla yhteiskuntasuhteet ovat kunnossa valtavan laajalle taholle sekä kotimaassa että kansainvälisesti.

Olen myös usein ollut kuulemassa ministeri Kanervan eri tilaisuuksissa pitämiä puheita, joista arvojohtaminen on heijastunut kouriin tuntuvasti. Erään mieleenpainuvan puheen muistan hyvin. Ministeri puhui, ilman muistiinpanoja, Varsinais-Suomen Raittiuspiirin juhlakokouksessa arvoista vakuuttavasti. Tavalla, joka kertoi, että mies on vankasti sanojensa takana.

Kanervan valinta Olympiakomitean puheenjohtajaksi on kaikkien suomalaisten etu.

Martti Vastamäki

professori, käsikirurgian dosentti