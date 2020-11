Urheiluseurojen taloudellisen kriisiytymisen aste vaihtelee. Koronarajoitukset iskivät urheiluseuroihin myös sellaisia väyliä pitkin, joita moni ei ehkä tule ajatelleeksi: esimerkiksi Ruisrockin peruuntuminen merkitsi monille turkulaisille urheiluseuroille valtavaa menetystä talkootuottoihin. Moni seura vuokraa tapahtumatelttoja ja juhlatiloja, tarjoaa kenties järjestyksenvalvontapalveluita – tai kuten meidän tapauksessamme, pyörittää esimerkiksi parkkitoimintaa.

Suurena seurana myös kiinteät kulumme ovat suuret ja niillä rahoitetaan montaa eri yhteiskunnan alaa: omien työntekijöidemme lisäksi siivoojia, kuljetusyrityksiä, ruokaloita, maahantuojia, tekstiilivalmistajia, painoyrityksiä jne.

Kesti kauan, ennen kuin yhdistysten oli mahdollista hakea koronatukea – yritystuet eivät meille olleet mahdollisia. Tuki koski toimintaa toukokuun loppuun saakka – meille suurimmat tappiot tulivat nimenomaan tämän jälkeen, kaikkien kesätapahtumien peruuntumisen ja parkkitalon sulkemisen myötä.

Koko OKM:n tuki kattoi noin viikon menetykset. Suhteutetaan: tilannetta on kestänyt nyt reilu puoli vuotta.

Niin paljon kuin tilanne onkin ahdistanut, olen käsitellyt sitä aikuisen ihmisen kyvyillä ja resursseilla. Mutta kun tilanne on se, että korona on vaikuttanut ihan meidän kaikkien elämään, ja ehkä eniten niiden, joilla on sen käsittelyyn vähiten keinoja: lasten.

Minulle urheiluseuratyön ydintä on se, että kaikilla lapsilla tulisi olla oikeus liikkua. Kaikilla lapsilla tulisi myös olla turvallinen yhteisö ympärillään, ja koen, että seuratyössä siihen on usein mahdollisuus silloinkin, kun elämän muilla osa-alueilla tuo oikeus ei täyty.

Joukkuelajeissa opetellaan usein samoja asioita kuin yhteiskunnassakin: eri roolien tärkeyttä, sosiaalisia taitoja, terveitä elämäntapoja, yhdessä tekemisen vahvuutta.

Suomessa seurat ovat koulujen jälkeen suurin lasten ja nuorten liikuttaja – ja väitän, että myös todella tärkeä tukija kohti tasapainoista elämää.

Ensin suurta huolta aiheutti se, että koronarajoitukset ajoivat seuratoiminnan tilanteeseen, jossa ohjausta oli pakko toteuttaa etäältä. Ne, jotka urheilivat jo aiemmin tavoitteellisesti, kykenivät siihen paremmin myös omatoimijaksolla. Samalla jäi kuitenkin ainakin osittain ratkaisematta tärkeä kysymys siitä, miten voimme onnistua olemaan lapsille läsnä ja tukena niin kaukaa. Kun lasta ei enää nähnyt, uhkasi hän jäädä näkymättömäksi.

Yhtenä ratkaisuna koimme sen, että valmentajamme soittivat pelaajiaan läpi ja kysyivät tärkeimmän: ”Mitä kuuluu?”. Kiitos tästä jokaiselle teistä, jotka näitä soittoja tekivät, vapaa-ajallaan, oman haastavan arkensa ohella.

Vaikka seuratoiminta pyörii taas, sai koronatauko aikaan sen, että liikuntaa harrastavien lasten määrä on vähentynyt. Yhteiskunta on osittain lepotilassa.

Perheiden haastavat taloustilanteet heijastuvat armotta lapsiin, mutta tauko sai varmasti monet mieltymään myös rauhallisempaan arkeen: kun lapsi ei harrasta, ei vanhemmankaan tarvitse kuljettaa. Vähemmän inhorealistisesti nähtynä: kun koko perhe ei kiirehdi arki-iltoja säntäilemällä paikasta toiseen, jää enemmän aikaa olla rauhassa yhdessä. Työelämä on itsessään sen verran kuormittavaa, että pieni rauhoittuminen iltaisin saakin tuntua houkuttelevalta.

Idyllinen ajatus. Miten hyvin se on toteutunut? Miten hyvin se on toteutunut lapsen näkökulmasta?

Kotona liian monet lapset ovat yksin liikuntaan liittyvien asioiden kanssa. Ei ole epäilystä siitä, etteikö liikunta olisi olennainen osa ihmisen sosiaalista, fyysistä ja psyykkistä hyvinvointia. Monet vanhemmat eivät ole valmiita tai kykeneviä toimimaan lastensa aktivoijina – koska tämä on jo vuodet ulkoistettu paitsi kouluille, vielä vahvemmin seuroille. Se on hyväksyttävä osa yhteiskuntajärjestelmämme tapaa toimia, ja siksi me olemme olemassa.

Mutta on muistettava, että jokaisella lapsella tulisi todella olla oikeus liikkua. Se, että yhteiskunta ja sen osat ovat lepotilassa, ei muuta tätä tarvetta.

Aikuisilla on nyt monia murheita. Mutta niistä ei saa seurata omien lapsiemme lapsuuden kriisiytymistä.

Urheiluseurat ovat valmiita ottamaan koppia tästä tehtävästä, mutta me tarvitsemme koko yhteiskunnan tukea. Me tarvitsemme taloudellista tukea ja me tarvitsemme vanhempia, jotka jaksavat olla vanhempia myös juuri nyt ja miettiä rehellisesti, mitkä ovat lapsen turvallisen ja tasapainoisen elämän rakennusaineita.

Jos nämä peruspilarit romahtavat, urheiluseurojen tekemä pitkäjänteinen ja arvokas työ valuu hukkaan.

Sini Paakkinen

Turun Toverit ry:n toiminnanjohtaja