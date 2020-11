Uuden toriparkin pysäköinnistä vastaavien tulisi huomioida, että ellei pysäköinti tule olemaan mahdollista myös kolikoilla, menettävät torin liikkeet satoja asiakkaita samalla tavalla kuin nyt on jo käynyt esimerkiksi kauppahallille.

Pelkästään tasa-arvovaatimuksiin nojautuen on väärin, että kansalaisten on pakko kirjautua jonkin yksittäisen pysäköintiyrityksen tai maksutavan alaiseksi. Kaupungin on taattava myös kolikkopysäköinnin mahdollisuus ennen kuin laitteita ryhdytään asentamaan.

Kolikot kunniaan