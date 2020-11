Turun Sanomissa oli 31.10. Markku Mattilan mielipidekirjoitus Japanista tulleesta paketista, jonka Posti oli hukannut eikä suostunut selvittämään asiaa.

Tässä taannoin syys-lokakuun taitteessa meille tuli kirje, joka oli osoitettu toiselle ihmiselle. Asumme Turussa, mutta postiosoite on Raisio, koska Posti niin halusi. Postilaatikkoon tuli toisen ihmisen kirje, jossa ei ollut muuta oikeaa kuin talon numero ja kaupunki eli Raisio.

Tein netissä Postille ilmoituksen, että meille on tullut postin mukana kirje, joka ei meille kuulu ja kerroin, että voivat tulla hakemaan. Postista vastattiin, että on ikävää että teille on tullut teille kuulumatonta postia ja että he eivät voi tulla sitä hakemaan, mutta voitte viedä sen lähimpään postilaatikkoon tai Postin palvelupisteeseen.

Vastasin tähän, että Posti voi itse tulla hakemaan postinsa, koska on asian mokannutkin, ei ole minun tehtäväni jakaa postia omalla ajalla ja omalla kustannuksella. Tähän viestiin ei vastattu enää.

Voisin vain todeta, että varmaankin osa suomalaisista ei rupea tekemään Postin töitä vaan viskaa postin roskikseen, joten tästä syystä niitä lähetyksiä varmaan katoaa, jos Postin ei ole niitä mahdollista noutaa.

Toni Lehtovirta