Raision kaupunginhallitus päätti puheenjohtajan äänellä esittää valtuustolle, että veroprosenttia Raisiossa ei nosteta, vaikka kaupunki on tehnyt alijäämäistä tulosta koko valtuustokauden ajan vuodesta 2018 alkaen. Edellisen valtuuston jättäessä ylijäämäisen tuloksen.

Sopeuttamissuunnitelmia on toki esitetty jokaisessa talousarviossa, mutta ne on toteutettu lähinnä selityksinä tilinpäätöksissä. Leikkauksia on kohdistettu sosiaali- ja terveyspalveluihin, koulutukseen ja henkilöstöön, mutta näitä ei ole pääosin voitu toteuttaa, koska muutoin kunta ei olisi pystynyt hoitamaan edes lakisääteisiä velvoitteitaan.

Tälle vuodelle esitettiin juhlallisesti organisaatiomuutosta, jolla saataisiin miljoonan säästöt. Organisaatio toki muuttui, vaihdoimme kaupunginjohtajan, sivistysjohtajan ja lakimiehen sekä palkkasimme hallintopäällikön. Säästöjä ei syntynyt ja organisaatio ei oleellisesti muuttunut.

Veroprosentin korottamisen ei tietenkään pidä olla ensimmäisenä työkalupakissa, kun kunnan taloutta tasapainotetaan, päinvastoin sen pitää olla se viimeinen keino.

Veroprosentin nostaminen vaikuttaa kunnan vetovoimaan, vaikka se ei ole ainoa eikä edes merkittävin tekijä. Merkittävämpiä vetovoimatekijöitä ovat hyvät ja saavutettavat palvelut, monipuoliset harrastusmahdollisuudet ja luonnon läheisyys. Sopivaa asuinpaikkaa valitessa tarvitaan näitä kaikkia ja monipuolista asuntotarjontaa.

Kuntalain pykälä 110 vaatii, että "kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien". Raisio on syömässä taseen ylijäämän nopealla tahdilla tällä valtuustokaudella. Kriisikuntamenettely aloitetaan, mikäli alijäämä ylittää 500 euroa asukasta kohti. Raisiossa tämä tarkoittaa noin 12 miljoonan alijäämää, eli Raisiolla on vielä aikaa korjata tilanne.

Meidän päättäjien tulee katsoa kuntataloutta kokonaisuutena eikä tuijottaa vain yhtä tunnuslukua kuten veroprosenttia. On tasapainoiltava tulojen ja menojen suhteessa ja sopeuttamistoimiakin tarvitaan.

Hallitus esittää neljän miljoonan sopeuttamistoimia riippumatta veroprosentista ilman mitään konkretiaa, mihin leikkaukset kohdistettaisiin. Hallitus ei myöskään esitä minkäänlaisia keinoja, miten tulopohjaa korotettaisiin.

Näillä perusteilla on vaikea ottaa kantaa siihen, tarvitaanko veronkorotusta vai ei. Valtuustolle on annettava kaikki ajantasaiset tiedot ja selvitykset, jotta se voi päättää Raision tuloveroprosentista.

Pekka Heikkilä

Raision Vihreiden valtuustoryhmän puheenjohtaja