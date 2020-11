Pihlajaniemen kaava-asiaan liittyen on olemassa kaksi asiaa, joita ei ole otettu huomioon asiaa suunnitellessa, ja niiden johdosta näen Turun valitseman ratkaisun huonoksi. Ensinnäkin, kansainvälinen terrorismi on lisääntymässä ja on myös jo rantautunut Turkuunkin. Kaikissa eurooppalaisissa paikoissa pyritään suojaamaan sotilaalliset alueet ja poliisilaitokset. Keski-Euroopassa rakennetaan suoja-alueita tärkeiden infrastruktuurikohteiden viereen.

Mutta Turku lähtee tässä toiselle tielle. Täällä rakennetaan suuren armeijan yksikön välittömään naapuriin 5000:lle ihmiselle koti, ja jopa niin lähelle, että modernien aseiden avulla voitaisiin aiheuttaa armeijalle huomattavia vaurioita.

Toinen kyseisen kaavan ongelmakohta ovat ne kolme taloa Rykmentintiellä, jotka ovat seisseet siellä kaikessa rauhassa jo yli 70 vuotta. Nyt niiden nenän eteen rakennetaan isoja taloja aivan tien välittömään läheisyyteen. Sellaista rakennusten läheisyyttä ei voi havaita rakennusten millään muulla sivulla. Se on myös erittäin huono ratkaisu ja on myös asukkaiden etuja vastaan. Tämä on toinen asia, jota en sotilaallisen alueen vaarantamisen lisäksi voi hyväksyä.

Silke Brodbeck