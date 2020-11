Ely-keskuksen päätös rajoittaa yhteysalusliikennettä asumattomiin saariin, mutta samalla tarkastella asiaa uudestaan tilanteen muuttuessa, on oikeansuuntainen ja vakinaista asumista saaristossa edistävä. Rajalliset resurssit on syytä kohdentaa saaristossa asuvien ja yrittävien elinmahdollisuuksien parantamiseen ja ylläpitämiseen.

Kelirikkoaikana maksuttomalla ilmatyynyaluksella mökilleen matkustava mökkiläinen syö vakituisen asukkaan elämisen mahdollisuuksia. Saaristossa asuvana, tulo- ja kiinteistöverot sinne maksavana oudoksuisin jos omalle, mantereella sijaitsevalle vapaa-ajan asunnolle voisi tilata valtion kustantaman kyydin järven yli tai vaihtoehtoisesti pyytää auraamaan 15 kilometrin mökkitien. Hienoa ja ylellistä se olisi, sitä en kiellä.

Ihmisen, joka haluaa asua ja mökkeillä saaristossa on syytä sopeutua siihen, että saaristo asettaa haasteita. Saaristossa asuvana on joutunut tekemään melkoisia taloudellisia uhrauksia, jotta se on mahdollista ja toivoisi asumisen olevan edelleenkin mahdollista.

Summa summarum: Toimiva yhteysalusliikenne on avain, joka mahdollistaa asumisen saaristossa ja sen pysymisen elävänä ympärivuotisesti.

JP. Tuomi-Nikula

konemestari, Jumo, Iniö