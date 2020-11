Barkerin kulttuurikorttelin historiallinen tehdasrakennus Raunistulassa on uhattuna. Nykyisellään vanha kutomorakennus on lukuisten eri taidealojen toimijoiden keskittymä. Kaupunkiympäristölautakunta on tehnyt rakennussuojeluun useita poikkeamispäätöksiä, joilla halutaan mahdollistaa vuonna 1899 rakennetun tehdasrakennuksen muuttaminen kovan rahan loft-asunnoiksi (TS 17.6. ja 16.9.).

Suojelupäätöksistä poikkeaminen on pelottavan nopeasti yleistynyt ilmiö. Eikö rakennussuojelun uskottavuus kyseenalaistu merkittävästi, jos sen päätökset yhdistyvät sellaisiin termeihin kuin kiinteistöjalostus ja tuottovaatimus?

Barkerin tehdasrakennuksen historia ulottuu yli 120 vuoden taakse. Nyt tehtävien ratkaisujen täytyy kantaa vähintään yhtä pitkälle eteenpäin ja kaupungilla on vastuu rakentamisen pitkäjänteisestä kehittämisestä. Omistaja- ja rakennuttajatahot toimivat lyhyemmällä aikajänteellä.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Kaavoitus on väline, jolla kaupunkilaiset voivat yhteisesti huolehtia kaupunkirakenteen rikkauden ylläpitämisestä myös tulevaisuutta varten.

Kaupunkilaisten on voitava luottaa siihen, että tehtyjä kaavoja myös kunnioitetaan. Yhteistä ympäristöä peruuttamattomasti köyhdyttäviä yksipuolisia ratkaisuja ei saa puskea läpi kiireen varjolla. Nämä päätökset ovat yhteisiä valintoja. Ne koskevat sekä nykyisten että tulevien kaupunkilaisten yhteistä elämisympäristöä.

Barkerin alueen asemakaavan kantava ajatus on ollut sovittaa uudisrakennukset korttelin vanhoihin tehdasrakennuksiin ja säilyttää niiden käyttö monipuolisena. Nyt nämä linjaukset halutaan ohittaa lukuisin poikkeamispäätöksin. Irralliset poikkeamispäätökset mahdollistavat räikeän piittaamattomuuden kulttuurihistoriallisista, rakennushistoriallisista ja teollisuushistoriallisistakin arvoista, joita asemakaava suojaa. Ovatko tärkeät tavoitteet jäämässä syrjään?

Miten voimme turvata, että historiallinen tehdasrakennus säilyy kaupunkilaisten yhteisessä käytössä myös tuleville sukupolville?

Barkerin alueen uniikin identiteetin säilyttämisessä keskeinen rooli on erityisesti Barker-teatterilla sekä muulla tehdasrakennuksen vakiintuneella kulttuurin ja taiteen toiminnalla. Barker-teatterin ohjelmisto kiinnostaa yleisöä myös Turun ulkopuolella ja se on yksi tärkeistä Etelä-Suomen vapaan kentän näyttämöistä.

Kulttuuri luo arvoa. Barkerinrantaa esitellään nyt urbaanina arvoalueena, jonka spekulatiivista loft-hintatasoa ylläpidetään ratsastamalla historiallisen kulttuurikorttelin maineella.

Barkerin kutomorakennuksen nykyisten käyttötarkoitusten säilyttäminen onkin keskeinen osa alueen urbaania elinvoimaisuutta. Yksittäisen rakennuksen suojelussa kysymys ei ole pelkästään julkisivuista, vaan koko kaupunkirakenteen kerroksellisuuden ja toiminnan moninaisuuden ylläpitämisestä.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Kulttuurikorttelia ei saa latistaa nukkumalähiöksi. Rakennetun ympäristön päätösten aikajänteet ovat ylisukupolvisia ja Barkerin korttelin avoimuutta ei tule sulkea kaupunkilaisilta.

Tehtaan tiilipiippu on nyt purettu pois jokirannan kansallismaisemasta, mutta Barkerin tehtaan vanhimmat kutomorakennukset ovat vielä paikoillaan. Miten voimme turvata, että historiallinen tehdasrakennus säilyy kaupunkilaisten yhteisessä käytössä myös tuleville sukupolville?

Nanni Vapaavuori

valosuunnittelija

Elina Hauta-aho

tanssitaiteilija

Eero Savela

musiikintekijä