Varsinais-Suomen Ely-keskus ilmoitti lokakuussa, että yhteysalusliikenne lopetetaan kokonaan toukokuussa 2022 saariin, joilla ei ole vakituista asutusta. Linjaus koskee syvästi lukuisia mökkiläisiä ja iniöläisiä nyt ja tulevaisuudessa.

Vuonna 2016 liikenne- ja viestintäministeriö ehdotti yhteysalusliikennettä kaikille maksulliseksi. Hanke kuopattiin vahvan kritiikin myötä vuotta myöhemmin. Vuonna 2019 Posti ilmoitti harventavansa postinjakelun Iniöön yhteen kertaan viikossa saariston vaikeakulkuisuuteen vedoten. Tämäkin hanke torpattiin. Saaristoliikennettä heikentävät hankkeet pullahtavat tavan takaa julkisuuteen.

Iniön osavuosiasukkaiden näkökulmasta iso kuva saariston kehittämisestä on lyhytjännitteinen ja rikkinäinen.

Iniö on osa Paraisten kaupunkia ja sille syrjäisintä ulkosaaristoa. Suuren rengastien maantie-lauttaliikenne yhdistää Iniön kaupunkiin vain kesäkuukausina. Syksyllä liikenneyhteys Antonialla muuhun kuntaan katkeaa syksyksi, talveksi ja kevääksi. Asiointi pääkaupunki Paraisten palvelujen ääreen käy Kustavin, Raision, Turun ja Kaarinan kautta.

Aalto-yliopiston Kotona saaristossa – Iniölandet -projektissa todetaan, kuinka edellä kuvatussa konkretisoituvat koko laajaa saaristoa koskevat liikkumisen ja elinkeinonharjoittamisen sekä ympärivuotisen asumisen ongelmat.

Ely-keskuksen linjauksesta seuraa, että omille taikka vuokratuille mökeille pääsee jatkossa vain omalla veneellä. Iniö muodostuu yli 1 000 saaresta, joita ympäröivät tuuliset Iniön, Perkalan, Mossalan ja Massmon aukot sekä Kihti. Kulku mökkisaarille syksystä kevääseen, ja miksi ei kesälläkin, voi olla hyistä kyytiä taikka mahdotonta isommallekin veneelle.

Ihmisten saaristo – Saaristo- ja vesialueiden valtakunnallisessa kehittämisohjelmassa vuosille 2021–2023 todetaan, että saariston yhteyksien ja liikkumisen keskeinen tavoite on saaristoalueiden saavutettavuus. Saaristoliikennettä on kehitettävä palvelemaan kaikkien saaristolaisten tarpeita: niin saariston vakituisia kuin vapaa-ajankin asukkaita, yrittäjiä ja matkailijoita.

Saaristomatkailun vetovoimaa tulee lisätä valtakunnallisen kehittämisohjelman mukaan niin, että myös autottomat ja veneettömät kulkijat saavuttavat saariston mahdollisimman pienellä vaivalla.

Viime vuosina olemme saaneet elää uskossa, että mökkeilyllä on edessä hyvä tulevaisuus. Tilastokeskuksen mukaan Suomessa on yli puoli miljoonaa kesämökkiä. Mökkikauppa on ollut tuntuvassa kasvussa. Viime vuonna kauppojen määrä kasvoi 2000:lla edelliseen vuoteen verrattuna ja tänä vuonna kauppoja solmitaan reippaasti yli 3000 kappaletta.

Suurin kysyntä kohdistuu mökkipaikkakunnille, joihin kulkuyhteydet ovat kunnossa ja mökkielämä saavutettavissa.

Tänä vuonna koronavirusepidemia vilkastutti mökkikauppaa ja vuokramökkien kysyntää entisestään. Lähellä luontoa on turvallista.

Vapaa-ajan ja vakituisen asumisen välinen raja hälvenee. Uusia mökkejä rakennetaan ja entisiä korjataan yhä useammin talviasuttaviksi. Väestön ikääntyminen mahdollistaa asumisen yhä laajemmin ykkös- ja kakkosasunnossa. Tulevaisuuden uusi normaali, etätyön tekeminen onnistuu vapaa-ajan asunnossakin. Myös nuorison kiinnostus mökkeilyyn on herännyt.

Mökkiläisten määrän kasvu kehittää mökkipaikkakuntien palvelurakennetta. Juuri mökkiläiset käyttävät saariston ravintoloita, ostavat ruokaa kyläkaupoista ja lähiruoan tarjoajilta, osallistuvat saariston tapahtumiin ja nostattavat, huollattavat ja jättävät veneensä talvisäilöön saariston yrittäjille.

Saariston valtakunnallisessa kehittämisohjelmassa todetaan, että saariston elinvoimaisuus ei määräydy ainoastaan talouteen liittyvistä tekijöistä, vaan myös saariston brändiä kannattavista pehmeistä arvoista kuten elinympäristöstä, kulttuurista ja yhteisöllisyydestä. Kaikki ne toimet, jotka vaikeuttavat liikkumista ja elämistä saaristossa, murentavat saariston kansainvälisestikin ainutlaatuista brändiä.

Mitä enemmän Iniön saaristoliikennettä vaikeutetaan, sitä varmemmin kiinnostus mökkeilyyn laskee ja Iniö näivettyy.

Iniön Osavuosiasukkaat vastustavat Ely-keskuksen linjausta lopettaa yhteysalusliikenne kokonaan kaikkiin niihin mökkiläisten saariin, joilla ei ole vakituista asutusta.

Iniö deltidsboende – Iniön osavuosiasukkaat ry.

