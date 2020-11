Lähihoitajana kotihoidossa töissä vuosia olleena tiedän, että työ voisi olla parhaimmillaan hyvin miellyttävää ja kiireetöntä, stressitöntäkin. Mutta viime vuodet ovat olleet lähinnä yhtä kaaosta. Työntekijät vaihtuvat, moni ei jaksa olla alalla pitkään.

Päivän aikana on 12–16 asiakaskäyntiä. Etukäteen on hoitajille aikataulutettu työlistat. Työaika alkaa klo 7.00. Ensimmäinen asiakaskäynti on suunniteltu alkavaksi 7.20. Seuraava 7.40, jos ensimmäinen käynti on kestoltaan 15 minuuttia. Näin tämä toistuu läpi päivän.

Jos jutustelun tai muun pidempään kestävän työn takia käynti ylittyy 5–10 minuutilla, on päivä jo pielessä, jos näin käy useammassa kohteessa.

Ruokatauko jää usein 10 minuuttiin.

Moni kuitenkin haluaa pitää kiinni siitä, että pääsee töistä ajallaan. Kiire tekee sen, että sovittuja töitä jää asiakkaan luona tekemättä tai helposti unohtuu kiireessä tehdä. Esimerkiksi lääketilaus apteekista. Tekemättömät työt siirtyvät seuraavalle hoitajalle.

Miksi kotihoito vedetään näin tiukille? Hoitajia kyllä olisi.

Asiakkaat voivat myös itse sanoa, että ei tällä asialla ole nyt niin väliä, mene vain seuraavaan paikkaan.

Ja onhan niitä käyntejä, joilla kertaheitolla menee kauemmin. Esimerkiksi asiakas on kaatuneena tai muutoin huonossa kunnossa.

En vaan tiedä, mistä tämä jatkuva kiire johtuu. Miksi kotihoito vedetään näin tiukille? Hoitajia kyllä olisi.

Kiireestä kärsivät sekä asiakkaat että hoitajat.

Enkä tiedä muuta työtä, joka on minuuttiaikataulutettu aamusta päivän loppuun asti.

Muutosta toivova hoitaja