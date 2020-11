Ekaluokkalaiset aloittavat nykyään ensimmäisen vieraan kielen opiskelun heti koulun alkaessa. Turussa valittaviksi kieliksi tarjotaan kuitenkin edelleen lähinnä englantia. Kielivalikoimaa laajennetaan ainoastaan siltä osin, että ensi syksystä lähtien Luostarivuoren koulussa voidaan opiskella A-kielenä englannin vaihtoehtona ruotsia ja Hannunniitun koulussa espanjaa.

Valikoiman laajentuminen siis koskee lähinnä näiden koulujen oppilaita, vaikka ryhmiin voikin hakeutua myös muiden koulujen alueilta, jos niihin jää tilaa ja mikäli huoltajat ovat itse aktiivisia koulukuljetuksia myöten.

Kielenopetuksen varhentaminen lähti liikkeelle opetusministeriön tilaamasta, professori Riitta Pyykön tekemästä selvityksestä Suomen kielivarannon tilasta ja kehittämistarpeista. Siinä esitettiin keskeisinä toimenpide-ehdotuksina kielivarannon vahvistamiseksi kielten opiskelun varhentamista ja opiskelun aloittamista pääsääntöisesti muulla kuin englannin kielellä.

On outoa, että Turun kokoisessa kaupungissa kielivalikoimaa monipuolistetaan nyt varsin vaatimattomasti. Esimerkiksi Tampereella tarjotaan jokaisessa koulussa englannin lisäksi myös toista vierasta kieltä ja kaupungin tasolla tarjolla on englannin lisäksi kuutta eri kieltä.

Rahasta on kysymys tälläkin kertaa. Kaupunki ei ole osoittanut kielivalikoiman laajentamiseen kohdennettua määrärahaa. Ilmeisesti rehtoreiden pelkona on, että kieliryhmien perustamiseen tarvittava raha on poissa jostain muusta.

Ennen uudistuksen voimaantuloa Opetushallitus tuki kielen varhentamishankkeita useiden miljoonien hankerahoituksella, joka kohdentui muun muassa opettajien pedagogisten taitojen ja materiaalien kehittämiseen. Erillishankkeilla on kuitenkin se huono puoli, että niiden päättyessä päättyy myös rahoitus.

Kielivalikoiman tosiasialliseen laajentamiseen tulee löytää pysyvä rahoitus kaupungin talousarviossa. Myös valtion tulee seurata kielivalikoimien toteutumista ja varmistaa, että kunnilla on todelliset resurssit niiden laajentamiseen.

Hyväksyessään kielivalikoiman muutoksen lokakuun kokouksessaan suomenkielinen varhaiskasvatus- ja perusopetusjaos esitti toivomuksen, että sille tuodaan vielä kuluvalla vaalikaudella selvitys siitä, millä aikataululla ja toimenpiteillä kielivalikoimaa jatkossa kehitetään.

On vähän noloa, että istuvan opetusministerin ja kielivarantoselvityksen tehneen professorin kotikaupungissa selvityksen keskeisintä suositusta ei pystytä noudattamaan. Eikä Tampereelle kai kukaan halua hävitä.

Soili Norro

suomenkielisen varhaiskasvatus- ja perusopetusjaoksen jäsen (kd)