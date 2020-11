Toriparkin myötä Turun keskustan parkkitila lisääntyy merkittävästi. Turun ilmastotavoitteiden mukaisesti keskustan automäärä kuitenkin tulevaisuudessa vähenee, kun joukkoliikenteen ja kestävien liikennemuotojen osuus kasvaa. Näin ollen parkkihalleissa tulee todennäköisesti olemaan enemmän parkkipaikkoja kuin niiden käyttäjiä.

Vanhojen parkkihallien elämänkaari ei saa päättyä uusien rakentamiseen, vaan nämä helposti kaupunkilaisten saavutettavissa olevat tilat tulee saattaa uuteen käyttöön.

Kaupunkisuunnittelussa nuoriso on unohdettu ryhmä, joka ei ole tervetullut oikein mihinkään. Omaehtoiseen vapaa-ajan viettoon ei ole mielekkäitä paikkoja, joten nuoret hengailevat kauppakeskuksissa tai parkkihalleissa – kunnes vartijat ohjaavat heidät ulos.

Tampereen yliopiston tutkijat Kyrönviita ja Wallin toteavat kirjoituksessaan (Aamulehti 3.7.2020) skeittauksen "hillitsevän epäsosiaalista käyttäytymistä ja epämääräisten kaupunkitilojen levottomuutta" ja skeittiparkkien tukevan "erityisesti nuorten toimijuutta sekä empatian ja vuorovaikutustaitojen kehittymistä". He viittaavat myös tutkimukseen, jossa nuoret kertoivat skeittauksen olevan "erittäin tärkeää mielenterveyden, itsensä toteuttamisen ja sosiaalisten suhteiden kannalta".

Skeittiparkkien käyttäjiä eivät ole vain skeittaajat vaan myös skuuttaajat ja BMX-pyöräilijät. Skeittaus on mukana Tokion olympialaisissa ja freestyle-BMX on Kansainvälisen pyöräilyliiton (UCI) listalla omana lajinaan muun muassa maantiepyöräilyn ja ratapyöräilyn rinnalla.

Freestyle-lajit nähdään usein vain nuorison hauskanpitona, mutta ne ovat ihan oikeaa liikuntaa ja huippu-urheilua – vaikka hauskoja ovatkin. Harrastajat eivät ole yhtä vahvasti järjestäytyneitä kuin joukkuelajeissa, joten harrastuspaikkojen rakentamisessa ja ylläpidossa kaupungin rooli on merkittävä.

Turussa ainoa kaupungin ylläpitämä sisäskeittipaikka on nuorisotilaksi määritelty skeittihalli Cube. Tämä lähes 20 vuotta toiminnassa ollut halli on kaupungin mukaan väliaikaisratkaisu, jossa muun muassa esteettömyysvaatimukset on jätetty huomiotta. Pysyvää ratkaisua ei ole tuotu harrastajien tietoon.

Helsingissä kauppakeskus Redissä tyhjiksi jäävien parkkipaikkojen tila hyödynnettiin toteuttamalla parkkihalliin skeittiparkki.

Ehdotamme, että Turun kaupunki käynnistää parkkihallitoimijoiden kanssa neuvottelut parkkihallitilojen hyödyntämiseksi kaikille avoimina, maksuttomina sisäskeittipaikkoina. Näin toimien kaupunki 1) osoittaa nuorten olevan arvostettuja kaupunkilaisia ja ansaitsevan tilaa olla ja toimia sellaisina kuin ovat, 2) ylläpitää keskustan rakennusneliöt hyötykäytössä, 3) mahdollistaa ympärivuotisen harjoittelun olympialajissa, 4) tarjoaa rauhaa sekä nuorille itselleen että nuorison "häiriköinnistä" ärsyyntyneille kaupunkilaisille.

Toivomme, että skeittiparkit ymmärretään vihdoin Turussakin omaehtoiseen liikuntaan ja itsensä toteuttamiseen kannustavina harrastuspaikkoina, joihin kannattaa panostaa.

Annika Laakso, kahden nuoren äiti, BMX Turku ry:n perustaja (vihr); Alina Heywood, nuorisolautakunnan jäsen, varavaltuutettu (vihr)