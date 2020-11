Turussa on tällä hetkellä keskuudessamme vielä yli 150 sotiemme veteraania. He elävät kiihtyvässä koronavirusvaiheessa, jonka tulevaisuutta on mahdoton ennustaa. Elämme vielä kauan poikkeuksellista aikaa, emme tosin kevään tapaan valmiuslain voimassa ollessa, mutta hankalaa aikaa myös veteraaniasioiden hoidossa.

Tällä hetkellä näyttää siltä, että tartuntojen painopiste on nuorissa ikäluokissa niin työelämässä kuin vapaa-aikanakin. Tilastojen mukaan ns. suurkuluttajat saavat aikaan 80 prosenttia uusista tartunnoista.

Nyt olisi tärkeätä saada nämä ikäluokat ymmärtämään, kuinka merkittävässä asemassa he ovat – eivät vain taudin sairastajina, vaan myös viruksen levittäjinä aina keski-iältään 95-vuotiaisiin veteraaneihin asti.

Tähän mennessä virus ei ole juurikaan aiheuttanut lisäkuolemia veteraanijoukkoihin. Näyttää siltä, että veteraanit ovat sellaisia tervaskantoja, joista ei virus saa otetta. He ovat läpikäyneet sodissa sellaiset poikkeusolot, että niihin verrattuna tällaiset epidemiat tai pandemiat ovat pikkujuttuja, vaarallisia, mutta voimiltaan rajallisia.

Nyt tilanne on kuitenkin muuttumassa. Veteraanien korkean iän mukana tuleva vastuskyvyn alenema lisää riskiä sairastua vakavasti. Nyt tarvitaan nuorempien tukea veteraaneille.

Minä vetoan vakavasti teihin nuoret. Tuntekaa vastuu omasta terveydestänne. Silloin huolehditte samalla vanhemmista.

Veteraanimme ovat velvollisuutensa tehneet tässäkin taistelussa ja noudattaneet saamaansa ohjeistusta ja varotoimenpiteitä. Vaikka te nuoremmat sairastatte taudin lievänä, sen levittäminen riskiryhmiin, myös sotiemme veteraaneihin, on pahimmassa tapauksessa hengenvaarallista.

Nyt tarvitaan kaikkien yhteistä ryhtiliikettä, virustorjuntajoukkoja ketään syyllistämättä, mutta kaikkia järkevään toimintaan kannustaen.

Kesällä, kun virustartuntojen määrä laski huomattavasti, lievennettiin monia kieltoja tai suosituksia. Näytti, että tilanne saatiin hallintaan. Vapautta ei kuitenkaan seurannut vastuu taudin levittämisestä.

Taudin leviämisen estäminen ei sinänsä ole vaikeaa. Tarvitaan hyvä käsien pesu ja desinfiointi, lähikontaktien välttäminen eli turvavälit, yskiminen nenäliinaan tai hihaan sekä maskien käyttö tilanteissa, joissa edellä mainittuja ei voida varmistaa.

Vaikka korona ei tällä hetkellä ole voimakasta kausi-influenssaa pahempi, täytyy muistaa, että juuri ikäihmisten keskuudessa se kausi-influenssakin on tuhoisin ja ihan samoin varotoimin senkin leviämistä estetään. Siihen on kuitenkin myös rokote, koronavirukseen sitä ei vielä ole.

Näissä oloissa kannusta kaikkia torjuntatalkoisiin ikään katsomatta, mutta erikoisesti nuoria, suomalaisen tulevaisuuden tekijöitä.

Sotien aikana veteraanit turvasivat itsenäisyytemme raskain uhrauksin. Nyt on meidän muiden aika turvata heidän työnsä tulevaisuus muun muassa koronavirustorjunnalla, suojelemalla veteraanejamme tartunnoilta.

Pekka Paatero

läänin sosiaali- ja terveysneuvos, emeritus

Turun vanhusneuvoston jäsen

Turun Sotaveteraanit ry:n puheenjohtaja