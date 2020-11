Suomi on ollut taloudellisissa kriiseissä viimeisten 30 vuoden aikana lähes 20 vuotta, ja tulevaisuus on sumuista. Olemme alisuorittamisen ja huonon politiikan suurvalta.

Vastuullisten poliittisten johtajien luulisi jo kysyvän, miksi näin on päässyt tapahtumaan. Vastaus on tietysti selvä: ulkoiset meistä riippumattomat tekijät ovat iskeneet. Olisiko syytä oppia jotakin?

Neuvostoliiton hajoamisen syyksi voidaan lukea 1990-luvun kriisi, vaikka kaikki tietävät, ettei se ole totta. Finanssikriisi on tietysti USA:n syytä ja korona tuli Kiinasta. Näistä millekään emme tietenkään ole voineet mitään. Tietysti perinteinen tuotantorakenne on myös syyllinen. Vihreiden onneksi savupiiput vähenevät.

Koronakriisin hoitamista varten olisi kannattanut perustaa presidentin ehdottama ”nyrkki”. On aivan järjetöntä, että hallitus istuu päiväkausia pohtimassa ravintoloiden aukioloaikoja ja kuuntelee asiantuntijoita. Tässä näkyy pääministerin ja koko hallituksen kokemattomuus. Vaarana on, että muiden asioiden hoito unohtuu. Suomi ei selviä velkaa lisäämällä.

Someaikana viestit sinkoilevat yötä päivää kautta koko maapallon. Ministereillä pitää olla malttia olla vastamatta kaiken maailman viesteihin keskellä yötä. Edellinen pääministeri Juha Sipilä viestitteli yöaikaan, nyt myös Sanna Marin tekee samaa. Tämä ei ole järkevää, eikä viisasta.

Koronakriisi ei hävitä minnekään talouden perusongelmia ja epävarmuus jatkuu. Hallituksen on tehtävä kaikki, mitä on omissa käsissämme, on varauduttava kaikkeen. Etla julkaisi jokin aika sitten muistion talouspolitiikan linjauksista: hallituksen kannattaisi katsoa, mitä siihen on kirjoitettu.

Hallitus katsoo asioita vain neljän vuoden sihdillä. Yrityksillä on tätä pidempi horisontti. On varsin yksinkertaista sanoa, että nyt elvytetään ja valtion budjetin tasapainotus tulee ajankohtaiseksi myöhemmin. Tämä linja johtaa luottoluokituksen alenemiseen kaikkine seurauksineen.

On aika laatia tasapainotussuunnitelma, millä tavoin julkiset menot tasapainotetaan. Samalla tarvitaan linjaus teollisuuspolitiikkaan, sen tulee perustua ennakoitavuuteen, markkinahenkisyyteen ja vakauteen. Ei ole syytä hyppiä milloin minkäkin muotisanan taakse.

Suomen työmarkkinat on kaikissa kansainvälisissä vertailuissa todettu jäykiksi. Olisi hyvä tietää, mitä työnantajat haluavat ja miksi ay-liike vastustaa kaikkea. Ja toisaalta mitä ay-liike haluaa, millä tavoin se uskoo Suomen selviävän jatkossa?

Sopimusyhteiskuntaa ei kukaan halua ajaa alas, mutta sopiminen on tehtävä siellä, missä ihmiset ovat. Julkisuudessa on puhuttu paikallisesta sopimisesta, yleissitovuuden poistamisesta ja syrjinnän hävittämisestä. Ansiosidonnaisen työttömyysturvan laajentaminen kaikille on noussut esiin. Jos työvoimasta on pulaa, on aluksi lopetettava ikäsyrjintä.

Työllisyys ei parane vain työvoimapoliittisin keinoin, tarvitaan myös keinoja, joilla yritykset voivat palkata lisää työntekijöitä. Avainasemassa ovat kannattavat ja kilpailukykyiset yritykset. Niitä tarvitaan lisää ja olemassa olevista yrityksistä on pidettävä huolta.

Sampsa Saralehto

valtiotieteiden tohtori