Turun arkkihiippakunnan uuden piispan valitsemiseksi suoritetaan vaali 5.11. ja tarvittaessa toinen kierros 3.12. Tämä vaali ei ole varsinainen ”kansanvaali”, vaan siinä äänestäjinä on seurakuntien virka- ja luottamushenkilöitä.

Kunkin ehdokkaan tukihenkilöt ovat esitelleet ja kehuneet suosikkiaan sanomalehtien mielipidesivuilla. On rukoileva ja rohkea ehdokas. On vankkaa kokemusta pienissä ja isoissa seurakunnissa työskentelemisestä saanut kirkkoherra. On nuorisoa innostavalla asenteella tavoittanut asessori. On haastavissa olosuhteissa kriisialueilla pappina työskennellyt teologi.

Kuka heistä on paras piispaksi? Sitä tarkkaan harkitkoot vaalissa äänestävät.

Kun ehdokkaaksi pyydetty teologi on tähän virkaan ehdolle suostunut, niin hän on, toivottavasti, kokenut itsellään olevan mahdollisuudet tämän vaativan viran menestykselliseen hoitamiseen. Motto: ”Hänen, joka tahtoo olla kaikkien herra, hänen pitää olla myös kaikkien palvelija.”

Piispan työn menestyksellinen hoitaminen edellyttää, että valittu henkilö omaa opintosuorituksiensa, tietojensa, taitojensa, asenteensa ja ammattityökokemuksensa kautta sellaiset valmiudet, jotta hän kykenee ohjeistamaan seurakuntien toimintaa niin, että ihmisten elämisen kohtuulliset henkiset ja fyysiset tarpeet toteutuvat käytännön elämisessä.

Evankelisluterilaisen uskonnon hyvä toteutuminen on myös käytännön elämän asioiden hoitamista.

Pelkästään rukoileminen huolien ja murheiden poistamiseksi ei riitä. Epäkohtien korjaaminen pitää suorittaa käytännön tekemisillä.

Esimerkiksi kouluissa heikompiosaisten oppilaiden kiusaaminen ei lopu rukoilemalla. Se vaatii asennekasvatusta. Sitä omalta osaltaan myös seurakunnat voivat, piispan ohjeilla, toteuttaa pyhäkouluopetuksessa, lapsityökerhoissa, rippikoulussa ja nuorisotyössä.

Seppo Kouki

Rusko