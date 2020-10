Hyvä ystäväni lähetti minulle kirjatun paketin Japanista 5.6.2020. Asia hoitui hienosti Japanin päässä. Muutamassa päivässä paketti oli läpäissyt muodollisuudet Osakassa niin Japanin tullin kuin postinkin osalta.

Suomen päässäkin paketti eteni aluksi ihan kuten kuuluukin. Lähetys saapui Helsinkiin 8.6.2020 ja siirtyi tullattavaksi. Selvitin tullausasiat 10.6. ja maksoin Postille käsittelymaksun samana päivänä. Paketti jatkoi normaalisti matkaansa Helsingin kautta Lietoon.

Liedosta paketti jatkoi matkaansa Auran toimipisteeseen 16.06.2020, vaikka oikea paikka olisi ollut Turku, tarkemmin sanottuna postipiiri 20610. Vastaanottajan uusi osoite tosin kuulosti hieman oudolta, koska olen asunut nykyisessä osoitteessa vuosikausia. Jäin kuitenkin odottamaan saapumisilmoitusta.

Kun ilmoitusta ei alkanut kuulua, kävin paikalliselta asiamieheltä kyselemässä, olisiko lähetystäni näkynyt. Ei ollut näkynyt. Otin yhteyttä Postin asiakaspalveluun sekä puhelimitse että sähköisesti. Asiaan ei tälläkään kertaa tullut sen enempää selvyyttä.

Paketti oli lähtenyt Aurasta jonnekin, mutta minne – sitä ei kukaan tiedä. Olin yhteydessä uudestaan Postiin, joka ei etsinnöistä huolimatta löytänyt pakettia.

Postista minulle kerrottiin, että lähettäjä on lähetyksen omistaja ja siitä vastuussa siihen asti, kunnes vastaanottaja on kuitannut vastaanottaneensa lähetyksen. Vastuu ei siis kuulu lähettäjän kotimaan postille, rahdinkuljettajalle tai vastaanottajan maan postille.

Lisäksi minulle kerrottiin, että pitäisi tehdä kansainvälinen selvityspyyntö. Tällöin Japanin postin kanssa voitaisiin tehdä yhteistyötä lähetyksen löytämiseksi.

Ihmettelin, miksi Japanin postin kanssa pitäisi tehdä yhteistyötä, kun lähetys oli todistettavasti saapunut Suomeen. Japanista tuskin tulisi mitään uutta tietoa.

Tulli ja Posti ovat vaatineet, että tietyt selvitykset on tehtävä. Ja ne tehtiin. Mielestäni lähettäjä ei ole enää siinä vaiheessa vastuussa, kun pakettiin on määrätty vastaanottavan valtion viranomaisen taholta toimenpide sekä kaikki lähetyksen käsittelyyn kuuluneet maksut Postin hinnaston mukaisesti on maksettu.

On täysin kiistatonta, että lähetys on ollut Postin hallussa ja lähetykseen on kohdistettu Suomen viranomaisten määräämä toimenpide.

Tein Postille ensin korvausvaatimuksen, mikä luonnollisesti hylättiin. Perusteluna käytettiin mielestäni erittäin erikoista perustetta. Tässä tapauksessa kyseessä oli lahja, jonka kaupallinen arvo on noin 40 euroa. Jos kyseessä olisi ollut kauppa eikä lahja, niin en olisi siltikään ollut lähetyksen laillinen omistaja, vaikka kauppasumma olisi kokonaan suoritettu. Omistusoikeus tulee voimaan, kun lähetys on kuitattu vastaanotetuksi.

Otin yhteyttä japanilaiseen ystävääni, joka luonnollisesti ihmetteli, miksi tälläinen toimenpide pitää tehdä. Selvitin hänelle asian tismalleen samalla tavalla kuten Posti oli asian ja siihen liittyvät toimenpiteet minulle kertonut.

Ystäväni teki kehoituksestani kansainvälisen selvityspyynnön asiasta 10.9. Asia on edelleen kesken. Tapauksen pitkä käsittelyaika johtuu osittain siitä, että uskoin lähetyksen vielä löytyvän. Mielestäni olen antanut Postille reilusti aikaa tutkia, voisiko lähetys vielä mahdollisesti löytyä jostakin logistiikkaketjun osasta.

Lähetyksen katoaminen on aina valitettavaa. Erikoista tässä tapauksessa on se, että lähetys on kirjattu ja seurannasta on ollut helppoa seurata, missä paketti milloinkin kulkee.

Tiedän hyvin, että lähetyksiä katoaa joskus selittämättömästi. Kirjattujen lähetysten osalta katoamisprosentti lienee todella pieni, mutta yhdenkin lähetyksen häviäminen on liikaa.

Mielestäni tämä lähetys on kuitenkin kiistatta Postin kadottama. Korvaussummakaan ei ole mitenkään poikkeuksellisen iso, 40 euroa, ja uskon, että asian selvittäminen on maksanut Postille huomattavasti enemmän. Asiamiespostin henkilökunta niin Aurassa kuin Turussa on joutunut käyttämään aikaa kadonneen lähetyksen etsimiseen.

Henkilökohtaisesti arvostan 20610 asiamiespostin erittäin ystävällistä henkilökuntaa ja heidän toimintaansa tämän tapauksen hoitamisessa. Samaa en voi kylläkään todeta Postin asiakaspalvelusta. Jonotusajat puhelinpalveluun ovat kohtuuttoman pitkiä ja kukapa muu puhelinmaksut maksaa kuin asiakas, joka yrittää selvittää omaisuutensa katoamista.

Lisäksi täysin kiistattomassa tapauksessa Posti ei voi tai ehkäpä edes halua selvitellä asiaa muuten kuin käynnistämällä aivan kohtuuttomasti aikaa vievän kansainvälisen tutkinnan. Uskoisin, että aika harva käynnistää tälläisen ison ja hankalan prosessin. Tällöin ei tietenkään tarvitse korvata mitään.

Onneksi uusi slogan ”Sä tilaat mä tuon” valaa uskoa ja luottamusta Postin kykyyn olla paras logistiikkayhtiö Suomessa nyt ja tulevaisuudessa.

Markku Mattila