Marketta Laihonen otti 26.10. mielipidekirjoituksessaan "Digi- ja väestötietoviraston toiminta takkuaa pahasti" kantaa Digi- ja väestötietoviraston asiakaspalvelun ruuhkautumiseen.

Valitettavasti Digi- ja väestötietoviraston asiakaspalvelussa on ollut ensimmäisenä vuotena ruuhkaa. Tämä on näkynyt myös sukuselvitysten ja holhousasioiden käsittelyajoissa. Olemme tästä pahoillamme.

Kun Digi- ja väestötietovirasto aloitti vuoden 2020 alussa, viraston toiminta ja asiakaspalvelu muuttui paikallisesta valtakunnalliseksi. Aiemmin käsittelyajoissa oli suuriakin alueellisia eroja. Nyt uudistuksen jälkeen käsittelemme asiakkaiden yhteydenotot niiden saapumisjärjestyksessä maantieteellisestä alueesta riippumatta. Tämä takaa kaikille asiakkaille yhdenvertaisen palvelun.

Teemme Digi- ja väestötietovirastossa kaikkemme, että saamme asiakaspalvelun ruuhkat purettua. Ruuhkautuneisiin palveluihin on siirretty vuoden aikana lisää työntekijöitä ja olemme ottaneet muutto- ja holhousasioissa käyttöön chat-palvelut. Muutosten ansiosta esimerkiksi vanhemmuuden vahvistamisen, lasten huoltajuustietojen ja sukuselvitysten käsittelyajat ovat normalisoituneet. Sukuselvitysten käsittelyaika on nyt kolme viikkoa, mikä on myös tavoiteaikamme.

Rakennamme Digi- ja väestötietovirastossa parhaillaan uusia sähköisiä palveluja, jotta asiointi olisi jatkossa mahdollisimman sujuvaa ja vaivatonta.

Tietojärjestelmien uudistaminen vie luonnollisestikin oman aikansa, mutta uudistuksen myötä pystymme palvelemaan asiakkaitamme aikaisempaa paremmin, kun esimerkiksi uusien vireille tulevien asioiden kirjaaminen ja käsittely tapahtuu nykyistä sujuvammin.

Jo nyt esimerkiksi väestötietojärjestelmän todistuksia voi tilata sähköisenä itsepalveluna ja nimenmuutoksen voi laittaa vireille sähköisen palvelun kautta.

Liinu Lehto

viestintä- ja markkinointijohtaja

Digi- ja väestötietovirasto