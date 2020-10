Syksy on taas tuonut kiihtyvän keskustelun valkohäntäpeurakannan suuruudesta ja erilaisista keinoista sen leikkaamiseksi. Haluaisin nyt tuoda yhden metsästäjän näkökulman tähän keskusteluun, vaikka tiedänkin olevani ”syytettyjen” joukossa ja tämän osapuolen puheenvuorot ovat helposti bensan heittämistä liekkeihin.

Kiistaton tosiasia on, että peurakanta on päässyt 2000-luvun aikana kasvamaan monin paikoin ylisuureksi. Tähän on varmasti monia syitä ja kokonaisuus on näiden kaikkien summa.

Syytä on varmasti metsästäjissä liian pienten ja väärin kohdennettujen kaatomäärien muodossa. Oma osansa, eikä varmasti pienin, on myös lauhtuneissa ja lumettomissa talvissa, jotka omalta osaltaan ovat vaikeuttaneet perinteistä joulu-tammikuuhun painottuvaa metsästystä, mutta ennen kaikkea vaikeuttaneet kannan koon arviointia, joka on perinteisesti tapahtunut lumijälkiä arvioiden. Lauhtuneet talvet ovat myös luoneet erinomaisen hyvät olosuhteet peurakannan selviytymiselle talvesta ja lisääntymiskyvyn maksimoitumiselle.

Kaiken kaikkiaan voi sanoa, että peurakannan kasvu on todellakin yllättänyt myös meidät metsästäjät.

Ymmärrän erittäin hyvin kaikkien osapuolien harmistuksen tämän asian tiimoilta ja uskokaa tai älkää, olen aivan varma, että myös metsästäjäkunnan intresseissä on saavuttaa kannan koko, joka on kaikkien osapuolten hyväksyttävissä.

Kannan koon kasvu on päässyt tapahtumaan salakavalasti viimeisten 10–15 vuoden aikana ja asiaan on todella havahduttu vasta viimeisinä vuosina. Tehometsästystä on nyt suoritettu viimeiset 2–3 jahtikautta ja olemme mielestäni hyvässä vauhdissa kannanleikkausprojektissa, joka tulee viemään 5–6 vuotta. Eli olemme mielestäni suurin piirtein puolivälissä tätä projektia. Ei voida olettaa, että kannan kasvu, joka on muodostunut 10–15 vuoden aikana, saataisiin oikaistua parissa vuodessa.

Viime vuosina on tehty merkittäviä muutoksia asetuksiin (uusien metsästysmuotojen salliminen ja metsästysajan pidennykset), metsästyskäytäntöihin (metsästäjät painottaneet kaatoja naaraisiin/alkukauteen sekä lisänneet määriä jatkuvasti) ja tutkimukseen (Luke ryhtynyt kehittämään kannanarviointimenetelmiä), jotka omilla tahoillaan edesauttavat peurakannan leikkausprojektin maaliin saattamisessa. Nyt vain pitää antaa projektin loppuvaiheelle aikaa hyödyntää näitä tehtyjä toimenpiteitä maksimaalisesti.

On myös tehty aloitteita peuran pyyntiluvan poistamiseksi, hehtaarirajoituksen poistamiseksi/pienentämiseksi, vasojen vapauttamiseksi luvanvaraisuudesta, ruokinnan kieltämisestä jne. Nämä ovat mielestäni periaatteessa kaikki harkitsemisen arvoisia ajatuksia, mutta ajoitus on tällä hetkellä täysin väärä.

Ensin pitää hoitaa peurakannan leikkaus, ennen kuin tehdään liian radikaaleja muutoksia totuttuihin metsästyskäytäntöihin.

Esitän tässä omat perusteluni, miksi näitä edellä mainittuja toimenpiteitä ei pidä ainakaan tässä vaiheessa toteuttaa.

Aloitetaan ruokinnan kieltämisestä/rajoittamisesta. Me metsästäjät jos ketkä tiedämme, että tehometsästys vaatii tehoruokinnan. Jos viedään kärjistetysti omenat pellon reunaan ja peuran ampumisen jälkeen ne kerätään pois, saalismäärät jäävät auttamatta pieniksi. Lisäksi olen epäileväinen tämän vaikutuksesta, ainakin lauhojen talvien aikana, peurakannan supistumiseen. Ainakin täällä lounaisessa Suomessa väitän peurojen selviävän aivan yhtä elinvoimaisina myös ilman ruokintaa talven yli.

Toki meidän metsästäjien on todella kriittisesti arvioitava tarpeellisen ruokinnan määrää (etenkin jahtikauden ulkopuolella) ja sijoittelua (teiden, erikoisviljelmien ja asutuksen läheisyys jne.).

Hehtaarirajoituksen muuttaminen tai poistaminen (nykyään luvan voi anoa 500 hehtaarin yhtenäiselle alueelle) johtaisi väistämättä metsästysalueiden yhtenäisyyden sirpaloitumiseen ja tätä kautta loisi todennäköisesti ns. ”peurareservaatteja” ja niiden ympärille merkittäviä alueita, joissa kannan hoito hankaloituisi. Viranomaisille seuraisi tästä todennäköisesti myös kaaos, kun lupahakemuksia tulisi nykyiseen verrattuna vähintäänkin monikymmenkertainen määrä.

Viimeisenä haluan ottaa kantaa peuran luvanvaraisuuden poistamiseen. Tämä olisi mielestäni se suurin mahdollinen virhe, joka tässä tilanteessa voidaan tehdä ja varmin keino aiheuttaa peurakannan entistäkin suurempi kasvu. Luvanvaraisuuden poisto veisi viranomaiselta (Riistakeskus) ohjausmahdollisuuden saalistavoitteille. Nyt Riistakeskus pystyy ohjeistuksellaan vaikuttamaan kaatomääriin ja kaatojen kohdentamiseen oikeisiin yksilöihin.

Lisäksi metsästäjäkunta mielestäni kokee myönnetyn luvan käyttämisen myös velvollisuudeksi. Kun tämä vaikutus poistuisi, riittäisikö tähän urakkaan enää samaa intoa kaikilta? Olen melko varma että ei, sillä uskokaa tai älkää, tämä harrastus on alkanut muodostua jo melkoiseksi työksi suurelle osalle metsästäjistä. Lisäksi luvanvaraisuuden poistaminen tulisi vielä hehtaarirajan poistoakin merkittävämmin todennäköisesti rikkomaan metsästysalueiden yhtenäisyyttä ja tätä kautta tekisi mahdottomaksi kannan suunnitelmallisen hoidon.

Toivoisinkin, että me metsästäjät saisimme työrauhan pyrkimyksellemme toteuttaa peurakannan pudotus siedettävälle tasolle nykyisin säännöin. Olen aivan varma, että me metsästäjät olemme vahvasti sitoutuneet peurakannan leikkausprojektiin, mutta tähän ei ole mitään taikatemppua, jolla asia hoituisi parissa vuodessa. Tämä vaatii useiden vuosien määrätietoisen työn ja vakaat olot saavutetun kannanleikkauksen ylläpitämiseksi jatkuvasti harvenevalla metsästäjäjoukolla.

Jarno Loponen

peuranmetsästäjä Pöytyältä