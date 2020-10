Turun Sanomissa oli 24.10. mielipidekirjoitus koskien Sininauha Oy:n Niittykodin yksikköä. Kirjoituksessa naapurusto purki huoliaan tavalla, joka ei ole hyväksyttävää ja on lisäksi vaarallista Niittykodin asukkaita kohtaan. Kirjoitus maalittaa asukkaita tavalla, jota voidaan pitää jopa kunniaa loukkaavana.

Kaikkien asukkaiden leimaaminen narkomaaneiksi ja vankilakierteessä oleviksi henkilöiksi on loukkaavaa ja leimaavaa. Se, että muutama Niittykodin asukas on vääränlaisella käytöksellään aiheuttanut ongelmia ja haittaa naapurustossa, ei oikeuta leimaamaan syyttömiä asukkaita.

Valtaosa Niittykodin asukkaista ei käytä huumeita eikä varastele ympäristöstä tavaroita. Muutaman asukkaan kanssa on ollut käyttäytymisessä haasteita, jotka ovat näkyneet naapurustossa. Näiden asukkaiden ongelmien ratkaisemiseksi ja myös naapuruston rahoittamiseksi olemme tavanneet Turun sosiaalitoimea. Tavoitteena on löytää erityistä häiriötä aiheuttaneille henkilöille koti muualta. Osalle sellainen on jo järjestynyt.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Myös yksikköön tulevia uusia asukkaita mietitään nyt sosiaalitoimen kanssa entistä tarkemmin. Tavoitteena ja tarkoituksena on, että uudet asukkaat sopivat yhteisömuotoiseen asumiseen ja kunnioittavat myös naapuruston yksityisyyttä.

Kaikilla ihmisillä on Suomessa oikeus kotiin ja asumiseen, muuten ei voida puhua hyvinvointivaltiosta.

Me Sininauha Oy:ssa haluamme tehdä aktiivista ja avointa viestintää ja yhteistyötä niin asunnottomien, viranomaisten, asiantuntijoiden kuin myös ympäristön kanssa, jotta Niittykodin asukkailla olisi myös mahdollisuus turvalliseen ja viihtyisään asumiseen.

Kimmo Karvonen

toimitusjohtaja

Sininauhasäätiö

Lue myös: Turun pitää irtisanoa Sininauha Oy:n kanssa tehty sopimus Niittykodista