Tuohtunut eläkeläinen kirjoitti (TS 27.10.) saaressa sijaitsevan mökin jätehuoltomaksuista. Itse maksan saman 144 euroa kesässä ns. aluekeräyspisteen käytöstä, jota tosiasiallisesti en käytä, eli maksan tyhjästä.

Saareen kuljetaan purjeveneellä, jolla jätteet tuodaan kotirantaan. Yhtä jätepussin jättämistä varten ei lähdetä kiertämään puolen päivän reissua tiettyyn saareen, josta keräyspiste löytyy.

Systeemi on siis hyvä bisnes. Rahat kerätään, mutta harva käyttää palvelua, josta on pakotettu maksamaan. Kalliissa aluekeräyspisteissä on vieläpä ainoastaan sekaroskis, eli kierrätys on unohdettu kokonaan.

Kuka puuttuisi tähän vääryyteen?