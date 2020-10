Turun Sanomat kirjoitti 25.10. pääkirjoituksen liittyen sairaanhoitopiirin ongelmiin kuvantamistutkimuksissa. Potilaalla on tullut eritettä rinnasta, mikä edellyttää nopeaa tutkimusta diagnoosin tekemiseksi. Se ei onnistu nyt, koska niitä tekee nyt vain puolen lääkärin työvoima. Tämä siitäkin huolimatta, että Valvira varoitti jo kahdeksan vuotta sitten, että radiologeja on liian vähän.

On hyvä ymmärtää, että moderni erikoissairaanhoito tarvitsee hyvin erikoistunutta työvoimaa. 'Radiologi' tai 'ortopedi' ei enää riitä, sillä näiden osaamisalueiden sisällä on omat erityisosaamisen alueensa. Neuroradiologi ei tulkitse mammografioita – tämä on laatu- ja potilasturvallisuusasia.

Koulutus erikoislääkäriksi kestää 15 vuotta, josta puolet on peruskoulutusta lääkäriksi. Tunnistettu erikoislääkäritarve ja koulutuksen toteutus kulkevat kuitenkin täysin eri radoilla. Kahdeksan vuotta sitten onkin kyetty varsin tarkkaan arvioimaan erikoislääkäritarve eri aloilla vuonna 2025. Nämä tulokset on myös julkistettu.

Mutta koulutus on täysin riippuvainen yliopistosairaaloiden – viime kädessä siis kuntien – halusta ja näkemyksestä palkata erikoistuvia lääkäreitä tarvittaville aloille. Ja näin ei ole tapahtunut, vaikka tiedämme jo nyt, mistä meillä on oleva pula tällä vuosikymmenellä. Käytännössä siis Tyksin radiologipulan takana ovat Tyksin valtuuston päätökset vuosien varrella.

Näitä erikoislääkäreitä on toki myös yksityissektorilla ja juuri mammografiassa paljon diagnostiikkaa onkin ulkoistettu. Yhteistyöllä voidaan pääsääntöisesti hallita kokonaisuus ja myös saavuttaa kustannussäästöjä. Miksi siis nyt ei näin ole voitu toimia, onkin se tärkein kysymys!

Toimijoiden yhteistyötä tarvitaan myös perusterveydenhuollossa. Nyt terveyskeskus on vienyt influenssarokotukset kauas Messukeskukseen, jonne yhteydet ovat todella ongelmalliset. Rokotteen ja rokottajan kustannukset ovat käytännössä vakio julkisella ja yksityisellä. Haluankin kysyä, onko uuden toiminnan perustamiskustannukset laskettu todellisina ja ovatko ne avoimesti tarkasteltavissa? Miten on huomioitu potilaalle aiheutuva lisävaiva ratkaisua tehtäessä?

Rokotuskustannuksiin tulee nyt lisätä puhelinajanvarauksen lisäresurssi, neuvottelut Fölin ja Messukeskuksen kanssa ja niiden käytön kustannukset. Ja puhelimet ovat siitä huolimatta tukossa ja palvelu kaukana. Samaan aikaan koronajäljityksen vuoksi hoitokapasiteettia on jäljitystoiminnassa.

Ruotsissa julkinen palvelu sisältää influessarokotuksen, jonka voi hakea sieltä, mistä parhaiten sopii. Kunta hyvittää sen palvelun tuottajalle – siis myös yksityiselle tuottajalle. Yksinkertaista, potilaan huomioivaa, kustannustehokasta. Myös turvallista, sillä potilaat hajautuvat automaattisesti moneen toimipisteeseen. Ei uusia toiminnan perustamiskustannuksia.

Turussakin näitä pisteitä olisi tavattoman monta hyvien yhteyksien varrella.

Yritystoiminnassa vastaavat kysyntäpiikit hoidetaan ulkopuolisen yhteistyönavulla, sillä siten hallitaan parhaiten resurssi, laatu ja kustannukset.

Pääkirjoitus päättyy: "Valmisteilla olevaa sote-uudistusta esitellään verkkosivuilla muun muassa kertoen, että 'uudistaminen tehdään palvelut edellä, ihmiskeskeisesti'. Turkulaisen naisen kokemus Tyksin palveluista rintasyöpäepäilyn tutkimuksessa vahvistaa, että uudistuksia tarvitaan."

Hallituksen sote-uudistuksessa nimenomaan halutaan vaikeuttaa julkisen ja yksityisen yhteistoimintaa. Tyksin ja Turun terveyskeskuksen päätökset selvästi osoittavat, kuinka tämä esitetyn soten mielenmaisema toteuttaa "ihmiskeskeistä" terveydenhuollon tulevaisuutta jo tänään.

Sote-kenttä on muuttunut siitä, kun edellinen iso uudistus tehtiin vuonna 1972. Ihmiskeskeisyys toteutuu vain antamalla potilaalle valtaa omassa asiassaan. Nyt uudistusesitys vahvistaa organisaatiota ja keskittymistä.

Heikki Pälve

lääkintöneuvos

Turku