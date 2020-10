Anne Savolaisen kolumni (TS 24.10.) antoi virikkeen turkulaisen meluterrorin jatkopohdintaan.

Öisten korttelirallien, kiihdytysajojen yms. lähiöasukkaille aiheuttama kotirauhan häirintä saadaan loppumaan, kun poliisi puuttuu asiaan. Omakohtaiset kuulohavainnot riittävät näytöksi eikä desibelimittauksia tarvita.

Poliisi ei kuitenkaan estänyt Hämähäkkitontin meteliä, vaikka ei metrin päästä kuullut toisen ihmisen puhetta. Kaupunki oli näet antanut luvan meluun ja poliisi luottaa lupaviranomaisen reaaliaikaiseen valvontaan.

Suomessa konserttien äänenpainetta ja ympäristöön kantautuvaa melua rajoittaa ja valvoo paikallinen ympäristöviranomainen, jolla on myös toimivalta keskeyttää tapahtuma tarvittaessa. Ympäristöviranomainen asettaa äänenpaineelle rajat, joita valvotaan tapahtumien aikana desibelimittauksilla yhteistyössä tapahtumajärjestäjien kanssa (LiveFINry HS 25.11.2019).

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Helsingin alueella ja muissa sivistyskaupungeissa järjestys- ja terveydenhoitolakia noudatetaan ja vahvistimin tuettu musiikki on sallittua vain klo 23 asti. Turun kaupunginhallitus torjui 3.2.2020 äänin 12–2 ensi vuotta varten esitetyn valmistelun keskustan kesätapahtumien rauhoittamiseksi niin, että melun tuottaminen kiellettäisiin klo 23 jälkeen. Turku harkitsee jatkossakin asioita alue- ja tapahtumakohtaisesti. Kaupunginhallituksen jäsen Niko Aaltonen (kok) on vaatinut päätöksiä jo tämän vuoden aikana.

Aurajoen rannoille on odotettavissa ensi kesänä katkeamaton jono konsertteja, festareita ynnä muita, joiden rajoittamaton melu jatkuu pitkälle aamuyön tunneille.

Aurajoen rannoille on siis odotettavissa ensi kesänä katkeamaton jono konsertteja, festareita ynnä muita, joiden rajoittamaton melu jatkuu pitkälle aamuyön tunneille.

Valvontajohtaja Leena Salmelainen on sanonut: "Jos joku väittää, että meteliä on, sen täytyy myös osoittaa asia" (TS 8.10.2019). Tapahtumien aikaisen satunnaisen valvonnan kaupunki on tilannut Promethor Oy:ltä, jonka raportti ei ollut vielä 12.10.2020 saapunut. Mahdollisia rajoitustoimia määritellään ympäristönsuojelupäällikkö Olli-Pekka Mäen mukaan näiden mittausten perusteella (TS 12.10.2020).

Akustinen musiikki on useimmiten ihan mukavaa. Vahvistimet ovat ongelma. Valituksia melusta ei viranomaisille tehdä, koska ihmiset eivät tiedä, mihin valittaa. Hälytyskeskuksen kautta poliisille tehdyt ilmoitukset eivät tuo apua.

Yörauha kuuluu kaikille kaupunkilaisille. Asetettuja äänentasoja on pidettävä liian korkeina ja niidenkin valvonta on olematonta. Keskustan asukkaiden kotirauha ei nauti yhteiskunnan suojaa.

Toivon, että ensi kevään kunnallisvaalien ehdokkaat ilmoittavat äänestäjille, mitä mieltä he ovat Aurajokimiljöön turmelemisesta ansaintamielessä tapahtuvalla rajoittamattomalla melutehtailulla.

Timo Mäki

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Tervatorin jokirannan asukas