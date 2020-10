Väittely kasvomaskeista käy kuumana juupas-eipäs-tyyliin. Mikrobiologian ammattilaisena yritän hieman keventää ja suhteuttaa keskustelua.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on antanut suosituksen kasvomaskien käyttöön jo epidemian alusta lähtien. Radiokuulutuksissaan THL suosittaa kankaisten, putkimaisten maskien käyttöä. Ei ole mitään väliä, mistä kankaasta ne on tehty ja missä lämpötilassa tai kuinka usein niitä pestään, kunhan ne on ommeltu kiinni puseroon, kunhan ne lämmittävät samalla käsivartta ja kunhan ne tuodaan kasvojen eteen vain tarvittaessa. Tällaista maskia kutsutaan ”hihaksi”. Siihenhän meitä kehotetaan yskimään.

Tämä sinänsä viisas ohje muistuttaa siitä, että tartuntariski on monen pienen, arkisen asian summa. Muita tärkeitä asioita ovat esimerkiksi ennalta varautuminen: Kaupungilla on hyvä ennakoida toisten ihmisten kulkureittejä ja jättää heihin muutaman metrin välimatka. Myös tuulen suunnalla ja oman hengityksen rytmillä on merkitystä.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Tullessamme johonkin tapaamiseen voimme jo aluksi kertoa rohkeasti ääneen, millaisia hygieniakeinoja itse käytämme ja sopia yhteisistä linjoista. Korona antaa hyvän tilaisuuden palauttaa mieleen vuorovaikutustaitoja, esimerkiksi miten ilmaista eleillään ”teidän jälkeenne” ja ”kiitos”.

Miljoonien ihmisten joukossa kaikki eivät osaa tai halua ottaa mikrobeja toiminnassaan huomioon.

Siksi tarvitaan myös äärimmäisen yksinkertaistettuja joko-tai-tyyppisiä ohjeita, joiden raameissa omaa järjenkäyttöä voi jatkaa.

Mielestäni sekä THL että maan hallitus ovat suoriutuneet vaikeista tehtävistään erittäin hyvin, ja heillä on jatkossakin täysi luottamukseni. Itse olen käyttänyt maskia kaupungin ruuhkaisilla alueilla Turun suositusten voimaantulosta lähtien.

Loppukevennyksenä, kun monet älykännykät kuuntelevat jatkuvasti käyttäjänsä pulssia ja ympäristön ääniä, tulevien kännyköiden sisään voitaisiin jo tehtaalla taitella sateenvarjon kokoinen roiskesuoja, joka poksahtaa millisekunneissa auki kasvojen eteen aina, kun joku on aikeissa yskiä. Tämä on hihaa parempi suojaimen paikka, koska kännykkä on kuitenkin koko ajan nenässä kiinni.

Vielä ote kuulustelupöytäkirjasta vuonna 2021. Poliisi on kysynyt pankkivirkailijalta, miltä ryöstäjä näytti: ”Tosi vaikea sanoa. Hän oli paljain kasvoin, enkä nähnyt, minkä värinen maski hänellä oli!”

Jouni Issakainen

FT, biologi

Turku