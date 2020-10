Jukka Löyttyniemi kirjoitti (TS 17.10.) Turun keskustan viihtyisyyden kehittämisestä. Tässä omat ajatukseni.

Kauppatori on myyntipaikka, ei tapahtumakenttä. Se on värikäs ja monipuolinen, riippuen tietysti vuodenajoista, siellä myydään maatalouden tuotteita, kukkia, kaloja, leipää, käsitöitä ja viihdytään kahvilla. Siellä ei tarvita ravintoloita, joita on keskustassa aivan riittävästi.

Bussien pitää kulkea mahdollisimman lähellä toria kuten aiemminkin, se tuo asiakkaita.

Valitettavasti toriparkin rakentaminen vei nyt kaikki aamun ilmaiset autoparkit torin reunoilta. Oli ihanaa tulla kesäaamuna varhain torille ja parkkeerata maksutta.

Aurakatu tarvitaan edelleen bussiliikenteen käyttöön ja henkilöautoilla on oltava mahdollisuus ajaa vapaasti myös Auransillan kautta, näin on kaikenkuntoisten henkilöiden mahdollista asioida torilla ja sen lähellä olevissa kauppaliikkeissä.

Liian moni yrittäjä on jo sulkenut liikkeensä oven, muun muassa Yliopistonkadulla.

Nykyinenkävelykatuosuus on Turun kokoisessa kaupungissa aivan riittävä. Poistaa sieltä voisi kyllä maailman kamalimmat pyörätelineet ja laittaa tilalle aivan toisenlaiset, joissa pyörä parkkeerataan vain etupyörästä.

Huvikävelyllä oleva henkilö ei tee minkäänlaisia ostoksia, joten polkupyörien ja potkulautojen kielto veisi loputkin ostavat asiakkaat tuolta katuosuudelta. Olemme juuri saaneet lukea asiakaskadosta myös tällä nykyisellä kävelykatuosuudella. Lisää ei yksinkertaisesti tarvita, huvikävelijät voivat mennä suoraan jokirannoille.

Mikäli bussit eivät jatkossa kulje torin mitään reunaa niin samalla voi sulkea koko keskustan, asiakaskato on varma.

Kaipa se on niin, että emme täällä tunne tai osaa noudattaa kevyen liikenteen liikennesääntöjä. Mahdollisuuden poistaminen ei ole parannus, uusi reitti löytyy aina. Aika moni saa kyllä katsoa peiliin ajotavoissaan. Nopeusrajoitus ei paranna mitään, tiedetäänhän se jo autoilijoiden liikennenopeuksien noudattamisessa.

Minusta on tärkeämpääkin valvottavaa kuin ajaako joku pyörällä yli 5 km tunnissa. Vanhempien malli, oma toiminta ja tiedonjako jälkeläisille on paikallaan.

Nyt on kestetty hammasta purren nykyinen keskustan liikennejärjestely ja odotettu kuin kuuta nousevaa aiemmin käytössä olleiden bussireittien paluuta.

Toivottavasti nyt haudataan myös runkolinjahanke, turkulaiset eivät sitä kaipaa. Kaikista isoista asuinalueista on päästävä jatkossakin suoraan keskustaan, jossa mahdolliset bussivaihdot tehdään, kuten aiemminkin.

Marja Laakso