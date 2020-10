Influenssarokotusten keskittäminen Messukeskukseen on aiheuttanut hämmennystä.

Kausi-influenssarokotuksen järjestämistä koskevat samat kokoontumisrajoitteet kuin muitakin tapahtumia, joissa voidaan olettaa käyvän paljon ihmisiä. Rajoitteet määrittelee valtioneuvosto. Rajoitteissa määritellään riittävä etäisyys muihin, käsi- ja hengitysteihin liittyvä hygienia. Maskin käyttöä suositellaan.

Rajoitteiden ja suosituksen tehtävänä on suojella ihmisiä koronavirustartunnalta ja siten riskiryhmiin kuuluvien turvallisuudesta huolehtiminen on ensiarvoisen tärkeää.

Jos sairastuu kahteen hengitystieinfektioon samanaikaisesti, saattaa henkilön kokonaistaudinkuva olla huomattavasti vakavampi, tästä ovat infektiolääkärit olleet samaa mieltä.

Rokottamista säätelevät hyvin monet asiat, niistä löytyy lisätietoa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) sivuilta kohdasta rokotustoiminnan suunnittelu ja järjestäminen.

Rokottamisesta vastuun kantaa aina lääkäri yhdessä koulutetun hoitohenkilöstön kanssa. Rokotteen saatuaan henkilön pitää olla tarkkailussa vähintään 15 minuuttia, jotta mahdollinen lääkeainereaktio voidaan hoitaa. Tämä tarkoittaa sitä, että useita ihmisiä on samanaikaisesti samassa tilassa.

Rokotteelle saapumisen pitää tapahtua hallitusti ajanvarauksella, jolloin tulemista ja menemistä voidaan säädellä. Tällöin samassa tilassa oleskelevien määrää on voitava rajoittaa, jolloin mahdollista koronaviruksen leviämistä voidaan ehkäistä.

Vastuullisia ratkaisuja jokaiselle rokotteen saamiseksi varmasti löytyy.

Vastuuhenkilöt ovat arvioineet, että väljin ja turvallisin saatavilla oleva paikka rokotteen järjestämiseksi yli 18-vuotiaille on Messukeskus. Messukeskuksella on isot parkkipaikat ja linja 32 mahdollistaa lähelle pääsyn Kirjaltajankadun pysäkiltä.

Rokote on mahdollista varmasti saada muutoinkin, kunhan siitä erikseen sovitaan ajanvarauksen yhteydessä. Rokote on toki mahdollista hankkia myös yksityissektorilta maksullisena, mutta silloinkin on tärkeä huolehtia riskiryhmään kuuluvan hallitusta ajanvarauksesta.

Hyvä asia on, että turkulaiset huolehtivat influenssa-rokotesuojastaan kattavasti. Vastuullisia ratkaisuja jokaiselle rokotteen saamiseksi varmasti löytyy. Huolta ei pidä kantaa influenssarokotuksen saamisesta, rokotteita varmasti riittää.

Nina Kallio

Turun Sdp:n varapuheenjohtaja, Th, tehosh

Päivi Pietari

sosiaali- ja terveyslautakunnan puheenjohtaja, Esh, kätilö