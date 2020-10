Sininauha Oy ei näytä kykenevän johtamaan eikä valvomaan omakotialueen keskelle perustamaansa uutta isoa asunnottomien asuntolaa, Niittykotia. Turun sosiaali- ja terveysviranomaisten tulee mielestämme irtisanoa Sininauha Oy:n kanssa tehty sopimus.

Sininauha Oy:n toimitusjohtaja Karvonen kirjoitti 21.10. Turun Sanomien yleisöosastossa yleisiä perusteluja, kuinka kaikki ihmiset ovat oikeutettuja omaan asuntoon. Tätä hyvää päämäärää ei kyseenalaisteta Niittykodin vakavista ongelmista huolimatta.

Me asukkaat ja alueen yrittäjät olemme konkreettisesti ja jalat maassa liikkeellä. Kauniit sanat eivät auta asiaa. Olemme nähneet, että Sininauha Oy ei näytä kykenevän johtamaan eikä valvomaan Niittykodin toimintaa eikä pystyvän korjaaviin toimenpiteisiin vakavien ongelmien poistamiseksi, vaikka tietoja niistä tulee päivittäin.

Sininauha Oy on sijoittanut vuoden 2020 alussa yli 30 huumeriipuvaista ja vankilakierteessä olevaa henkilöä saman katon alle keskelle rauhallista omakotialuetta, jossa on pienyrityksiä, vanhainkoti, päiväkoteja, kouluja, nuorten liikunta- ja urheilusaleja ja ulkourheilutoimintaa.

Niittykotiin sijoitetuilta asukkailta ei edellytetä päihteettömyyttä. Asuntolan ympärillä pyörivät huumediilerit, ulkopuolisia nuoria on nähty ostamassa aineita, asuntolan huoneissa ja käytävillä on varastettua tavaraa, uhkaavia rähjäystilanteita esiintyy jatkuvasti ja pyörien varkaudet sekä jatkojalostus myyntiin pyörii täysillä. Ilmojen kylmetessä pyöräkauppa on hiipumassa ja tilalle ovat tulleet muut, muun muassa autovarkaudet.

Poliisihälytyksiä tulee päivittäin. Kotirauhaa ei kunnioiteta, vaan omaisuutta varastetaan kotien ja yritysten piha-alueilla. Varastaminen, luvaton piha-alueilla kulkeminen ja päihtyneet henkilöt aiheuttavat jatkuvaa turvattomuutta alueen kaikille asukkaille. Palokunta käy lähes viikoittain ja ambulanssiakin tarvitaan usein.

Mutta Sininauha Oy näyttää kääntävän selkänsä ja katseensa kaikille vakaville ongelmille, joita sen toiminta aiheuttaa. Ongelmien ratkaisut on käytännössä ulkoistettu täysin syyttömille alueen asukkaille ja virkavallalle.

Sininauha Oy:n johtama Niittykodin toiminta rahoitetaan Turun kaupungin asukkaiden maksamilla verorahoilla. Sininauha Oy on valtakunnallinen kannattava, yli 10 miljoonan euron liikevaihdon yritys. Sen vuositulos on vaihdellut 1–0,5 miljoonan euron välillä.

Tällaisen yrityksen ei kannattaisi toiminnassaan mennä lyhytnäköisesti sieltä, mistä aita on matalin ja hunajatoppa makein. Sidosryhmien ja kaupungin asukkaiden, jotka maksavat toiminnan, luottamuksen ja hyväksynnän luulisi olevan yrityksen menestykselle strategisesti äärimmäisen tärkeää.

Toiminta tuotiin rauhalliselle alueelle täysin salaa asukkaita kuulematta. Nyt Sininauha Oy:n viestintäpolitiikkaan kuuluu kysymys, että "jossakin asunnottomien huumeidenkäyttäjien ja alkoholistien pitää asua ja miten alueen asukkaiden ja yritysten mielestä tämä asunnottomuus pitäisi sitten hoitaa?"

Vaikka meidän alueen asukkaiden ja yritysten osaamis- ja kokemusalue on laaja kattaen myös terveys- ja sosiaalitoimen moniongelmallisen kovan ytimen, katsomme kuitenkin, että Sininauha Oy:n ja viime kädessä ostajan, Turun kaupungin, vastuu ja tehtävä on hoitaa tämä ongelma. Siitä me veronmaksajat ja äänestäjät heille maksamme.

Jos tätä kuitenkin olisi meiltä kysytty, niin vastaus ja yksi vaihtoehto olisi ollut:

Huume- ja rikolliskierteessä olevia ei pidä keskittää vapaasti ja ilman rajoituksia yhden katon alle.

Jos halutaan tarjota omaa asuntoa, pitää asuminen hajasijoittaa, jotta ei synnytetä tällaista "huume- ja varkausakatemiaa" ja helpoteta järjestäytyneen rikollisuuden huumekauppaa keskittämällä potentiaaliset asiakkaat yhteen paikkaan.

Ammattilaisten laaja kokemus on, että huume- ja rikoskierteessä olevat eivät pääse irti, jos kierrettä saa jatkaa mahdollisen kuntoutuksen rinnalla ilman vahvaa sitoutumista, ohjausta, rajoituksia ja valvontaa. Riippuvuus, velat ja verkostot ovat syvällä yksilön historiassa.

Haluamme myös tässä yhteydessä painottaa, että Sininauha Oy:n johtama Niittykodin toiminta nykymuotoisena rikkoo karkeasti Suomen perustuslain takamaa kansalaisten oikeutta turvalliseen asumiseen ja kotirauhaan sekä lain takaamaa omaisuuden suojaa.

Me Turun asukasyhdistykset ja yritykset vetoamme Turun päättäjiin sekä sosiaali- ja terveystoimen vastuuhenkilöihin, että Turku irtisanoisi pikaisesti Sininauha Oy:n kanssa tehdyn sopimuksen vedoten purkulausekkeeseen "tilaaja saa toistuvasti perusteltuja valituksia palveluntuottajan toiminnasta eikä palveluntuottaja suorita korjaavia toimenpiteitä asian kuntoon saattamiseksi".

Carpe Classis Oy, Teknotoimi Oy, Turun Hitsauskone Oy, Vätinkulma Oy, Kähärlän omakotiyhdistys ry, Länsi-Turun asukasyhdistys ry, Mälikkälän omakotiyhdistys ry, Pro Pitkämäki-Kähäri ry, Suikkilan omakotiyhdistys ry, Teräsrautelan omakotiyhdistys ry, Teräsrautelan Vanhempainyhdistys ry