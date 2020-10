Turun kaupungin pääkirjastossa on wc-tiloja asiakkaille niin vanhalla kuin uudella puolella. Taiteiden talon eli vanhan pääkirjaston wc-tilat ovat sukupuolineutraaleja. Julkisena tilana on tärkeää, että voimme tarjota palveluja mahdollisimman tasaveroisesti ja madaltaa erilaisia kynnyksiä palveluiden käyttöön. Tärkeä viestimme on, että jokainen tuntee olevansa tervetullut kirjastoon.

Transsukupuoliselle tai sukupuolestaan epävarmalle asiakkaalle valinta sukupuolitettujen wc-tilojen kesken julkisissa tiloissa voi olla hankala, jopa ahdistava tilanne, sen sijaan sukupuolineutraali wc-tila on kaikkien käytettävissä ilman erottelua.

Pääkirjaston uudella puolella on erilliset wc-tilat niin naisille kuin miehille. Jokaiselle löytyy itselle sopiva wc-tila.

Pääkirjastossa käy päivittäin yli 4000 ihmistä, joten väistämättä myös wc-tilat ovat kovin käytetty palvelu. Pääkirjaston wc-tilat siivotaan kerran päivässä kunnolla ja lisäksi käydään kaksi kertaa katsomassa kunto ja siivotaan tarvittaessa. Molemmilla kerroilla pyyhitään kaikki kahvat ja tartuntapinnat sekä lisätään paperit.

Lisäsiivouksia tehdään myös tarvittaessa, joten toivoisimme, että sotkuista ilmoitetaan henkilökunnalle.

Rebekka Pilppula

kirjastopalvelujohtaja

Turun kaupunginkirjasto

Turun kaupungin vapaa-aikatoimiala