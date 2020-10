Turun kaupunki on Turun keskustan kauppojen ja yritysten rasite, koska se estää asioimista keskustassa.

Missään ei ole parkkipaikkoja, joista voisi rahalla maksaa – tai jos on, niin huonosti on informoitu. Taannoin yritin tulla Turkuun ja löysin parkkipaikan, mutta maksu rahalla ei onnistunut. Oli poistuttava kaupungista tyhjin käsin.

Kaikilla ei ole pankkikorttia tai älykännykkää – tai haluaa käyttää niitä parkkitilanteessa. Ja toiseksi parkkiautomaatin ohjelmakin oli kovin ihmeellinen, kun ei ei ollut korttia tai älykännykkää millä maksaa, ei pystynyt poistamaan tietoja. Ihmettelen suuresti koko järjestelmää.

No Turun keskusta saa mitä tilaa – eli ei kannata käydä siellä, kun kaupunki ei toivota tervetulleeksi. Ja kun julkinen liikenne lähialueilta on aivan lastenkengissä, niin mitä muuta on kun oma auto?

Korona ei käy syyksi, koska ei kenenkään tarvitse koskea kerättyyn rahaan, vaan koneet laskevat kolikot.

Hätätapauksia varten löytyy vain Louhi, minne saa maksaa rahalla ainakin toistaiseksi, eli kiitos heille siitä.

Olof D.