Turun Sanomissa oli 16.10. artikkeli, jossa kummasteltiin nuohoustyön vähäistä kilpailutusta. Se vaan on niin, että kilpailutus näillä säännöillä on ihan hölmöä. Käytäntö, jossa jokainen kiinteistö kilpailuttaa ja tilaa esimerkiksi pientalon noin tunnin kestävän palvelun, on työn järkeistämisen irvikuva. Kallista tulee, paljon turhaa liikennettä, päästöjä ja puhelinlaskuja. Piirinuohooja sen sijaan kulki talosta taloon "sarjatyötä" tehden.

Nyt on käytetty "hajota ja hallitse" -meininkiä ja sotkettu asiat. Onkohan se jotain Juha Sipilän hallituksen vatulointia?

Jos pakko on, pitäisi kilpailuttaa kokonainen piiri, mutta jonkun se pitäisi ensin organisoida. Vaarana on, että potin korjaa lopulta jokin ylikansallinen halpatyöyritys.

Ismo Saloranta