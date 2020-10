Sininauhasäätiö-konsernin omistama Niittykodin asumispalveluyksikkö on viime aikoina ollut julkisuudessa esillä erityisesti yksikön lähialueelta nousseiden haittojen ja huolien osalta.

On totta, että uuden yksikön aukeaminen Hepokullan alueella on aiheuttanut aikaisemmasta tilasta poikkeavaa haittaa naapuristolle. Haittoja on saatu onneksi vähennettyä keväästä, mutta edelleenkin on tehtävä paljon töitä, jotta Niittykodin asema naapurustossa tulisi hyväksytyksi.

Niittykodin toiminnassa noudatetaan suomalaisen sosiaali- ja asunnottomuuslinjausten mukaista Asunto ensin -toimintamallia. Asunnottomuus itsessään murtaa kaikki hyvän elämän elementit. Asunnottomuutta voidaan pitää äärimmäisenä syrjäytymisen muotona.

Asunnon antaminen ensin, ilman muuttumisnäyttöjä ja raittiuslupauksia, on iso muutos perinteiseen ja vanhakantaiseen näkemykseen hoitaa asunnottomuutta yhteiskunnassa.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Asunto ensin -periaate on kymmenen vuoden aikana vaikuttanut merkittävästi asunnottomien ihmisten kohteluun ja luonut uusia toimintamalleja sekä muuttanut sosiaalipoliittista arvoperustaa.

Keskeisin Asunto ensin -periaatteen eettinen lähtökohta nousee ihmisarvosta. Ihmisarvo on syntymässä saatu, jokaiselle ihmiselle kuuluva ja luovuttamaton. Yksi ihmisarvoedellytyksistä on oikeus omaan kotiin.

Onnistuneella asunnottomuutta ehkäisevällä toiminnalla on myös merkittävät taloudelliset hyödyt.

Asunto ensin -toimintamallilla on maassamme saavutettu hyviä tuloksia. Asunnottomuus on kymmenessä vuodessa saatu Suomessa puolitettua. Silti meillä on edelleenkin noin 4600 ihmistä ilman kotia – Turussa heitä on noin 430 ihmistä.

On esitetty arvioita, että yhden asunnottoman asuttaminen säästää yhteiskunnan varoja noin 15 000 euroa vuodessa. Näin ollen onnistuneella asunnottomuutta ehkäisevällä toiminnalla on myös merkittävät taloudelliset hyödyt.

Valtioneuvosto on linjannut tavoitteeksi puolittaa asunnottomuus Suomessa vuoteen 2023 mennessä ja lopettaa asunnottomuus vuoteen 2027 mennessä.

Näiden tavoitteiden saavuttaminen ei onnistu ilman aktiivista ja avointa toimintatapaa ja yhteistyötä niin asunnottomien, viranomaisten, asiantuntijoiden kuin myös ympäristön kanssa.

Me Sininauhassa näemme, että asunto ei ole palkinto päihdekatkon ja kuntoutuksen jälkeen, vaan asunto on oikeus kaikille – oma koti on ihmisarvon mitta.

Kimmo Karvonen

toimitusjohtaja

Sininauhasäätiö