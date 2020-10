Ulla Lindeqvist kysyi, milloin Turussa tulee kaupunkilaisten vuoro (TS 13.10.). Kaupunkia on aina kehitettävä kaupunkilaisten eduksi.

Kirjoituksessa kritisoitu kaupungin hallinnon uudistus on syntynyt juuri tarpeesta saada kaupunkilaisten ääni paremmin kuuluville. Tätä tavoitetta toteuttaakseen kaupunginvaltuusto on päättänyt, että Turku siirtyy seuraavien vaalien yhteydessä pormestarin johtoon. Kun johtamisen malli uusitaan demokratiaa palvelevammaksi, on tarpeen uudistaa hallintoa kokonaisvaltaisemminkin.

Toisin kuin kirjoituksessa esitetään, johtajien lukumäärä tai heidän palkkansa Turussa eivät kasva. Tästä saattaa syntyä ymmärrettävästi väärä käsitys, kun perustettavista viroista uutisoidaan usein eriaikaisesti ja isommin kuin lakkautettavista.

Palkkakysymystä on hämmentänyt yksittäisten henkilöiden kohdalla käytetty palkan lisäosa, jolla palkka on pidetty entisellä tasolla, ei nostettu. Uudistuksessa lakkaa useampi tehtävä, joiden tilalle perustetaan uutta organisaatiota paremmin palvelevia tehtäviä.

Turun siirtyessä ensi kesänä pormestarimalliin meidän on huolehdittava myös uusien luottamustehtävien palkkiotason maltillisuudesta. Pormestarin ja apulaispormestareiden palkkioiden ei tule ylittää verrokkikaupunkimme Tampereen tasoa.

Kaikista luottamustehtävistä maksetaan vihreissä, kuten monissa muissakin puolueissa, muun verotuksen lisäksi myös puolueveroa, jonka suuruus on tavallisimmin 20–25 prosenttia. Sen avulla puolue voi tiedottaa päätöksenteosta, käydä vaaleja ja tukea näin demokratian toteutumista.

Demokratia on paras keino taata, että kaupunkilaiset tulevat ykkösenä. Näkemykset siitä, miten kaupunkilaisten etua ajetaan, vaihtelevat; äänestämällä ja asettumalla itse ehdolle vaaleissa voi valita omille ajatuksilleen sopivimman vaihtoehdon.

Turun kaupunginvaltuuston kokoukset ovat avoimia ja esimerkiksi niitä seuraamalla voi saada käsityksen siitä, kuinka paljon kaupunkilaisten hyvinvointi päättäjiä puhuttaa ja miten sen lisäämiseksi halutaan löytää ratkaisuja.

Elina Rantanen

Turun kaupunginvaltuuston puheenjohtaja (vihr)