Koronapandemia on nostettu koko maailmanjärjestyksen uhkatekijäksi. Maailmassa kuolee vuodessa kymmeniä miljoonia ihmisiä. Heistä valtaosa vakaviin sairauksiin, kuten syövät ja kasvaimet, sydän- ja verisuonisairaudet, keuhkosairaudet ja keuhkokuume. Puutteellinen ravitsemus ja puhtaan veden puute tappaa miljoonia lapsia. Ilmansaasteiden on arvioitu tappavan tuhansia ihmisiä joka päivä.

WHO on lokakuun alussa laskenut ennustettaan koronataudin kuolleisuudesta. Se ei paljoakaan ylitä vakavan influenssaepidemian kuolleisuutta.

Koronavirus on ollut tappava tauti ensisijaisesti iäkkäille vanhuksille ja pitkäaikaissairaille. Suomessa kuolleiden mediaani-ikä on ollut 84 vuotta. Suurin osa nuoremmasta väestöstä sairastaa lieväoireisen taudin tai kokonaan ilman oireita.

Suomen Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2018 kuolleita oli yhteensä 54 523 henkilöä. Viikoittain Suomessa kuolee noin 1 000 henkilöä. Suurimpia kuolinsyitä ovat verenkiertoelinten sairaudet, noin 18 000 ja syövät, noin 12 000 kuollutta vuodessa. Hengityselinten sairauksiin (influenssa, keuhkokuume, keuhkoputkentulehdus ja keuhkolaajentuma) kuolee runsaat 2 000 vuodessa.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Koronatautiin on tänä vuonna kuollut runsaan puolen vuoden aikana 17.10. mennessä 351 henkilöä.

Jatkuvat otsikot koronakuolemista johtavat vääriin mielikuviin koronasairauden kuolemien määrästä. Miksi tätä vielä pientä kuolleisuuslukua Suomessa pitää esittää niin, että osa ihmisistä on täydessä paniikissa ja sulkeutuu koteihinsa?

Jos tämä vääristynyt mediatodellisuus jatkuu, on tulossa erittäin kallis ja inhimillisesti raskas lasku. Nyt viimeistään on nähtävä se, että tämäkään uusi virus ei ole kuolemantauti, joka uhkaa koko maailmaa tai Suomea. Normaali elämä onnistuu aivan hyvin, kun huolehditaan perusasioista ja tartuntaryppäiden ehkäisystä ja jäljittämisestä.

Maailmanlaajuisesti tarkasteltuna on tullut paljon kuolemia maissa, joissa ikärakenne on vanha, sosiaalinen kanssakäyminen eri sukupolvien kesken on tiivistä ja asutaan suurperheissä ahtaissa asunnoissa. Näin koronavirus iski yllättävästi esimerkiksi Italiaan, Espanjaan ja Ranskaan.

Suurkaupunkien slummeissa tauti on pahiten levinnyt ja aiheuttanut eniten kuolemia. Kuolleista valtaosa on iäkkäitä ja monisairaita.

Yhteinen tekijä on myös se, että heikommassa asemassa olevat köyhät, työttömät ja moniongelmaiset ihmiset ovat kuolleissa yliedustettuina. Tämä on helposti todettavissa esimerkiksi Espanjan, Britannian, Ranskan, Yhdysvaltojen, Brasilian, Intian, Meksikon tai Venäjän koronaan kuolleista. Suomessa tilanne on paljon parempi.

Syksyllä tartuntojen ja sairastuneiden määrät ovat koko Euroopassa ja nyt myös Suomessa kääntyneet uudelleen kasvuun. Vakavien sairastapausten ja kuolleiden määrät ovat kuitenkin paljon pienempiä kuin keväällä. Sairastuneet ovat selvästi nuorempia.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Koronasairauden hoidossa on edistytty. Riskiryhmiä, iäkkäitä vanhuksia ja pitkäaikaissairaita kyetään suojelemaan merkittävästi paremmin kuin keväällä. Testaus, jäljittäminen, karanteenit ja sairaanhoito onnistuvat kevättä paremmin. Koko Suomea ei tarvitse enää sulkea.

Koronan kanssa on ollut pakko oppia elämään. Mitä tästä pitäisi ajatella?

Koronavirus ei ole uusi menneen keskiajan rutto tai kolera. Jo nyt tiedetään, että tauti ja sen leviäminen ja ennen kaikkea kuolemat ovat hallittavissa.

Paniikin ja kauhukuvien lietsominen ja tarpeeton pelottelu pitää lopettaa. Se on perin outoa tämän päivän Suomessa, kun koko maassa sairaalahoidossa koronaviruksen takia on vajaat 60 ihmistä, joista tehohoidossa on alle 10. Ei ole pelättävissäkään viime kevään ikäviä lukuja, jotka tulivat sen seurauksena, että uusi virustauti pääsi leviämään iäkkäiden vanhusten hoitolaitoksissa.

Testaukset, jäljittäminen ja tartuntaryppäiden selvittäminen ovat Suomessa hyvin toimivia. Meidän kaikkien tulee muistaa hyvät ja tärkeät toimintatavat kanssakäymisessämme. Ei sairaana töihin, kouluun tai hoitopaikkaan. Hyvä hygienia ja turvavälit sekä kasvomaskit joukkotapahtumissa, joukkoliikenteessä, kauppakeskuksissa ja kokouksissa.

Toimenpiteiden alueellinen arviointi ja nopea päätöksenteko ovat avainasemassa. Joukkoaltistumisien tapahtuessa on paljon työtä vaativa jäljittäminen tehokkain keino estää taudin leviämistä. Alueellinen tieto ja vastuu korostuu myös rajoitustoimista päätettäessä.

Tarvitsemme yhteisvastuuta ja huolenpitoa lähimmäisistämme. Se tarkoittaa myös sitä, että lasten ja nuorten elämän, koulunkäynnin ja harrastusten normaalin kulun turvaaminen on ensisijainen tavoite. Sama pätee kaikkien kansalaisten elinkeinojen ja työpaikkojen turvaamiseen.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Iäkkäät vanhukset ja riskiryhmät on pyrittävä suojaamaan tartunnoilta. Rajoitusten ja karanteenien on oltava aina hyvin harkittuja ja välttämättömiä.

Koronataudin hävittäminen ja poistaminen ei ole mahdollista. Rajoitustoimien hyödyt ja haitat on arvioitava kokonaisuutena. Muuten vaarana on, että saamme hoitaa koronan jälkilaskuja seuraavat kymmenen vuotta niin talouden, työllisyyden kuin myös ihmisten terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin raskaina menetyksinä.

Koronatauti on yksi vakava sairaus monien vakavien virustautien joukossa. Rokote tautiin varmaankin saadaan ensi vuonna.

Medialla ja tiedotuksella on tärkeä tehtävänsä. Pitää jakaa oikeaa tietoa, välttää mustavalkoista vastakkainasettelua ja väritettyjä kuolemanuutisia. Enemmän positiivista ja rohkaisevaa tietoa onnistuneista koronan torjunta- ja hoitotoimista.

Elämän tulee jatkua mahdollisimman normaalilla tavalla myös koronaviruksen kanssa. Siihen voi jokainen meistä omilla teoillaan vaikuttaa.

Risto Kapari

sosiaalineuvos, eläkeläinen

Turku