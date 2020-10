Turun pääkirjaston vanhan puolen aulassa oli ennen vanhaan erikseen miesten ja naisten käymälät. Naisten vessaan oli turvallista mennä. Ovi aukeni vain magneettijuovaisella kortilla ja tilat olivat aina siistit ja väliovi paikallaan. Oli ilo asioida ja käydä myös lapsen kanssa.

Nyt kun tilat on muutettu sukupuolineutraaleiksi naisten vessa on mennyt uuteen uskoon: sinne pääsee kuka vain. Vessasta puuttuu väliovi siten, että sieltä on suora yhteys käytävään, jos ulko-ovi unohtuu lukita. Viimeksi vessassa käydessäni lavuaari oli täynnä vihreitä räkäklönttejä, lattia tulvi likavettä ja pytty oli paksun ulostekerroksen peitossa. Peilit olivat rikki ja vessapaperiteline puuttui.

En mene sinne enää yksin enkä varsinkaan lapsen kanssa. Tuntui turvattomalta muutokselta.

Kun uusia ideologioita aletaan ajaa yhteiskuntaan ja yleisiin tiloihin, yleisten tilojen siisteys lienee hyvä mittari arvioitaessa ideologioiden uskottavuutta.

Kehottaisin Turun päättäjiä miettimään uudelleen, lisääkö julkisten käymälöiden muuttaminen sukupuolineutraaleiksi naisten ja lasten turvallisuutta.

Eeva Oksa

kuvataiteilija, äiti