Verisairauden geeniterapian hinta 1,6 miljoonaa euroa, nopeasti nousevat syövänhoitokustannukset, kasvava vanhusväestö ja pienevä työikäisten osuus pakottavat meidät viimeistään ajattelemaan terveydenhuollon kustannuksia ja tehdäänkö rahoilla oikeita asioita.

20.10. vietetään kansainvälistä näyttöön perustuvan terveydenhuollon päivää (https://worldebhcday.org/). Terveydenhuoltoa kehitetään näyttöön eli tutkimustyön tuloksiin perustuen. Tämä on tullut erityisen tärkeänä tietoisuuteemme, kun mietimme, milloin kovasti odotettu koronarokote on todistetusti riittävän tehokas ja turvallinen.

Sama kysymys on kaiken muunkin tekemisen peruste myös silloin, kun mietimme, kannattaako vanhoja hoitomuotoja pitää yllä vai otetaanko käyttöön uusi, yleensä kalliimpi, mutta ehkä tehokkaampi tai paremmin siedetty hoito.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Yliopistosairaalat ovat alueensa vetureja tutkimusnäyttöön perustuvassa kehittämisessä. Yliopistosairaaloilla on vastuu tukea tutkimusta ja valvoa, että uudet hoidot on tarkkaan tutkittu ja niiden turvallisuudesta ja tehosta on vankka näyttö. Sairaaloiden kaikilla työntekijöillä on vastuu tukea, auttaa tai tehdä tutkimusta, jotta tämä kaivattu näyttö saadaan.

Samanlaista tutkimuksen kautta kehittyvää osaamista tulisi kiireesti vahvistaa myös perusterveydenhuoltoon ja sosiaalityöhön.

Suomen terveydenhuollon palvelujärjestelmän kehittämiseksi tarvitaan suomalaista tutkimusta, koska muualta lainattu on harvoin suoraan sovellettavissa.

Vaikuttavuudella tarkoitetaan nimenomaan arkipäivän hoitoa, joka on paljon muutakin kuin oikea tabletti tai toimenpide. Koko hoitoketjun on toimittava optimaalisesti: potilas ohjataan oikeaan hoitopaikkaan, henkilökuntaa on riittävästi ja heidän koulutuksensa ja perehdytyksensä on ajan tasalla, diagnoosi tehdään viiveittä, potilaan seuranta hoidon aikana ja sen jälkeen vastaa potilaan tarpeita ja vaaratilanteet tunnistetaan ajoissa.

Kaikki tämä tulee myös tehdä niukkoja resursseja viisaasti käyttäen.

Pitkään odotetun sote-uudistuksen odotetaan vihdoinkin mahdollistavan, että pääsemme kehittämään perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteistä näyttöön perustuvaa toimintaa niin, että potilaat joka puolella Suomea saavat tarvitsemaansa hyvää ja tasalaatuista hoitoa oikeassa paikassa ja oikea-aikaisesti.

Maakuntien tutkimuksen, kehittämisen, tulevien terveyden- ja sosiaalihuollon ammattilaisten koulutuksen ja innovaatiotoiminnan edellytyksenä on mahdollistava lainsäädäntö ja sen takaama näiden tärkeiden toimintojen rahoitus ja muun resursoinnin jatkuvuus. Tätä ei sovi sote-uudistuksessa unohtaa.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Yliopistosairaaloiden tutkimusjohtajat

Tarja Laitinen, Tampere; Anne Pitkäranta, Helsinki; Päivi Rautava, Turku; Miia Turpeinen, Oulu; Esko Vanninen, Kuopio