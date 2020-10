Lehtijutuissa on usein mainittu oikeus Kelan takuueläkkeeseen, jos työeläke on pieni. Sitä tosiasiaa ei ole koskaan tuotu esiin, että jos henkilö on aikanaan ottanut varhennetun vanhuuseläkkeen, hänellä ei ole oikeutta 834,52 euron takuueläkkeeseen, vaikka varhennettu työeläke olisi esimerkiksi alle 700–800 euroa.

Tämä on tosiasia yli 80-vuotiaan äitini kohdalla. Hän ja avopuolisonsa siirtyivät noin 62–64-vuotiaina varhennetulle vanhuuseläkkeelle, koska se toi silloin heille jonkinlaisen säännöllisen tulon. Heillä oli takanaan vuosia aikaisemmin avopuolison firman konkurssi ja he joutuivat myymään rivitaloasuntonsa ja autonsa pankkilainojen ja verovelkojen maksamiseksi.

He muuttivat vuokra-asuntoon ja tekivät pientä palkkatyötä, mitä kulloinkin sattuivat saamaan, reilusti yli 75-vuotiaaksi saakka.

Äitini eläketulot ovat 679 e/kk (josta varhennettu vanhuuseläke 350 e) ja avopuolison eläketulot ovat 888 e/kk tällä hetkellä. Vuokra on 510 e/kk, päälle tulevat vesimaksut, sähkö, kotivakuutus jne.

He eivät ole hakeneet mitään etuuksia Kelasta tai kunnan sosiaalitoimesta kuin vasta tämän vuoden kesällä äidin massiivisen sydäninfarktin jälkeen (minun avustamanani).

Äidilleni tuli sydäninfarktin ja sen jälkeisten infektioiden sairaala- ja osastohoidoista yli 900 euron laskut. Hänellä ei ollut rahaa maksaa näitä laskuja. Infarktin jälkeen hänelle tuli käyttöön liuta uusia lääkkeitä. Ensimmäinen 3 kuukauden lääkeosto oli yli 220 euroa, jonka minä maksoin, koska äidillä ei ollut varaa tähän.

Ei kukaan tämän päivän Suomessa tule toimeen alle 676 euron eläkkeellä (+ 155 euron asumistuella).

Kela myönsi kesäkuussa sydänlääkkeisiin 65 prosentin erityiskorvattavuuden. Lisäksi Kela myönsi elokuussa kummallekin eläkeläisen asumistukea 155 e/kk takautuvasti 1.1.2020 lähtien, mikä onneksi helpotti äitiäni rahallisesti.

Hain äidilleni Kelasta toimeentulotukea 2 kertaa sairaalakuluihin, mutta hakemukset hylättiin, koska avopuolisolla oli (yllättäen) rahavaroja tilillään useita tuhansia euroja. Nämä varat eivät kuitenkaan ole äitini käytettävissä, koska avopuoliso on aina käyttänyt omia varojaan omaan "hyvinvointiinsa" eikä hän ole koskaan huomioinut äitini vähävaraisuutta.

Pyynnöstäni sosiaalitoimi myönsi syyskuussa äidilleni täydentävää toimeentulotukea 1/3 sairaala- ja matkakuluista yhteensä 346 euroa. Sosiaalitoimi kehoitti hakemaan seurakunnan diakoniasta tukea, jotta nämä maksaisivat toisen 1/3 kuluista. Tätä emme hakeneet, sain maksettua äidin sairaalalaskut.

Jos äitini muuttaisi yksin asumaan vuokra-asuntoon, hän todennäköisesti saisi Kelasta isompaa asumistukea sekä myös toimeentulotukea jonkin verran.

Tytär