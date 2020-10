Haluaisin kannustaa kaikkia, joille juominen on ongelma, hakemaan apua. Vuonna 2020 alkoholismi on sairaus, joka on parannettavissa, kunhan vain sairastunut itse hyväksyy tämän.

Vanhemmilla suomalaisilla näkyy vanhentuneita ajatusmalleja, ettei alkoholismista voisi toipua. Tämä on haitallista. Häpeä ja stigma, joka riippuvuuteen liittyy, estää monilla avun hakemisen. Se on surullista, eikä sen tarvitsisi olla niin.

On monia ihmisiä, jotka ovat päässeet alkoholiriippuvuudestaan – joillekin se tarkoittaa täysraittiutta. Jokaiselle löytyy varmasti omat keinot toipumiseen ja juomisen tilalle löytyy muuta mielekästä tekemistä. Mitä kaikkea sitä voisikaan vielä elämässään tehdä!

Alkoholismi on siitä veemäinen sairaus, että se muuttaa aivojen toimintaa. Aivot oppivat, että niiden ensisijainen tarkoitus on juoda, juoda ja juoda. Alkoholisti elää omassa kuplassaan niin kauan kuin juo. Kun pääsee juomisesta eroon, pystyy itsekin näkemään oman juomisen ja siihen johtaneet syyt eri lailla.

Olkaa itsellenne armollisia, juominen ei kerro mielen heikkoudesta eikä itsekurin puutteesta. Alkoholismi on lääketieteen jo pitkään tunnistama vaikea ja vaarallinen sairaus, joka vie väistämättä hautaan ennen aikojaan. Eikä alkoholistin loppu ole mitään kivaa katsottavaa.

Pistäkää siis sairaudelle kampoihin, ansaitsette parempaa! Kun itse löytää motivaation tervehtyä, varmasti löytyy tukea ja kannustusta tarjoavia ihmisiä. Kaikki nimittäin ymmärtävät, ettei kyseessä ole mikään helppo juttu, mutta mahdollinen.

Menkää siis rohkeasti avun piiriin vaikka hävettäisi – olette sen itsellenne ja läheisillenne velkaa!

Alkoholistin läheinen