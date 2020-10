Kirkko elää haasteellisia aikoja. Tällöin tarvitaan kokenutta piispaa, jolla on näky tulevaisuudesta ja kyky lähestyä tavallista kansaa. Me kannatamme Jouni Lehikoista Turun arkkihiippakunnan piispaksi.

Piispa toimii papiston kaitsijana ja kirkkoherrojen esimiehenä. Menestyksekkään johtamisen edellytyksenä on vankka kokemus erityyppisten seurakuntien johtamisesta.

Jouni on toiminut liki 30 vuotta kirkkoherrana niin maaseudulla, pikkukaupungissa kuin Turussa. Hän pystyy auttamaan seurakuntaa kuin seurakuntaa nopeasti ja varmasti, koska tuntee niiden toimintatavat ja ymmärtää seurakuntien erilaiset haasteet. Tässä suhteessa pidämme häntä ehdokkaista ylivertaisena.

Jounin näky kirkon tulevaisuudesta on selkeä. Laskevia tilastoja ei pidä jäädä voivottelemaan, vaan lähteä kohtaamaan ihmisiä siellä, missä he ovat. Tämä Jounin johtama toiminta on herättänyt paljon myönteistä palautetta julkisuudessa – juuri tätä kirkolta toivotaan.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Pidämme varmana, että piispan kyselytunteja ei pidetä tuomiokapitulin suojissa vaan turuilla ja toreilla, kun Jouni virkaan vaalitaan. Hän on maakunnassa tuttu mediakasvo ja aito kansanmies, jota tavallisen seurakuntalaisen tai kirkkoon kuulumattoman on helppo lähestyä.

Jounin taito johtaa kirkko ihmisten keskelle on avannut – ja avaa tulevaisuudessakin – ovia ihmisille tärkeisiin tilanteisiin ja tapahtumiin, joihin kirkosta ei olla huomattu tai uskallettu ennen mennä.

Kirkkomme tarvitsee hengellistä johtajuutta. Jouni on Sanan ja rukouksen mies, joka vilpittömästi etsii Jumalan tahtoa. Jeesuksen esimerkin mukaan hän on panostanut erityisesti kärsiviin lähimmäisiin, kuten monien tuntemaan ruokakassi- tai turvapaikkatyöhön.

Helposti lähestyttävänä ja myönteisenä persoonana Jouni kykenee yhdistämään eri tavalla ajattelevia ja rakentamaan siltoja. Paljon Jounin persoonasta kertoo, että hänet on valittu (2015) vuoden positiivisimmaksi turkulaiseksi.

Piispanvaalissa on rajallinen määrä äänioikeutettuja, mutta he edustavat suurta määrää seurakuntalaisia. Me ja monet muut valitsemme Jounin, koska tiedämme, että hänen johdollaan huomisen kirkosta rakennetaan yhdessä luottamuksen kirkko.

Kalle Toivo, pastori, Kaarina; Marika Hietanen, kirkolliskokousedustaja, Salo; Petri Laitinen, kirkkoherra, Laitila; Antti Kallio, kirkkoherra, Mynämäki; Anna Sirkiä, muusikko, Turku; Pekka Heikkilä, toimittaja, Kirkkohallituksen täysistunnon jäsen; Mikko Laurén, pastori, merikapteeni, Turku; Liisa Kuusela, pastori, Turku; Seppo Lehtinen, kunnallisneuvos, kiinteistönvälittäjä, Turku; Eero Vainio, kiinteistönvälittäjä, yrittäjä, Raisio; Toivo Nieminen, turvallisuuskoordinaattori, Masku; Jorma Kalajoki, rovasti, Turku