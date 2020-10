Tuhannet suomalaiset ovat lopettaneet tupakoinnin koronan vuoksi. Mikä tervetullut ilouutinen! Siitä hyötyvät tupakoijien lisäksi myös kaikki he, jotka joutuvat passiivisesta tupakoinnista kärsimään.

Vielä kun saataisiin tietää, kuinka moni on alkanut laihduttaa koronan vuoksi. Liikakiloja on kansamme vyötäröllä hirvittävä määrä ja niillä on jos minkäkinlaisia terveyttä heikentäviä vaikutuksia.

Pyritään terveisiin elämäntapoihin itsemme ja läheistemme vuoksi!

On koronassa jotain hyvääkin