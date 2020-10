Viime aikoina julkinen terveydenhuolto on ollut kovan arvostelun kohteena. Osin aiheesta, mutta ei pidä unohtaa, että siellä tehdään myös paljon hyvää, osaavaa ja erittäin ammattitaitoista työtä meidän kaikkien hyväksi.

Haluammekin tämän mielipiteen välityksellä osoittaa lämpimän kiitoksemme Tyksin keuhkopoliklinikalle! Olemme molemmat monisairaita ja olleet jo pidemmän aikaa Tyksin keuhkopoliklinikan asiantuntevan ja yksilöllisesti huolehtivan hoidon piirissä.

Kiireetön, ystävällinen ja tulevaisuuteen suuntautuva hoito on meille ensisijaisen tärkeää. Hoitajien ja lääkäreiden tavalla kohdata potilaita on suuri merkitys ja ainakin keuhkopolilla tämä osataan.

Kaikkein tärkeintä on kuitenkin se, että jatkossakin julkinen terveydenhuolto meillä toimii, on kaikkien saatavilla ja on laadultaan korkeatasoista ja että sinne myös pääsee.

Sen eteen kannattaa tehdä yhdessä työtä.

Jokainen meistä tarvitsee aina joskus erikoissairaanhoidonkin palveluita ja sitä toimintaa kannattaa tukea.

Välillä siis jotakin positiivistakin.

Hyvää hoitoa arvostaen, kaksi potilasta,

Arja Ilola & Reino Lemmetyinen