Kansallinen Lapsen oikeuksien viestintäverkosto on valinnut vuoden 2020 teemaksi lapsen oikeuden tulevaisuuteen. Tulevaisuutta ei ole ilman puhdasta luontoa, toimivia ekosysteemejä tai ymmärrystä näiden tärkeydestä. Globaalin ympäristökatastrofin kolkutellessa ovella uusimpien sukupolvien kasvattaminen vastuulliseen ja arvostavaan luontosuhteeseen on elintärkeää.

Kupittaan siirtolapuutarhassa toimiva hanke "Multaa ja Mukuloita – luontomerkityksiä ja ilmiöoppimista kaupunkipuutarhassa" on tutustuttanut satoja turkulaisia lapsia luonnon eliöihin, kasveihin ja luonnontieteellisiin ilmiöihin jo kahden vuoden ajan. Toiminnassa on mukana seitsemän päiväkotia, joiden vierailujen lisäksi joka päivä yksi päiväkotiryhmä viettää puutarhapalstalla koko päivän – riippumatoissa vietetyt päiväunihetket mukaan lukien. Puutarhan multakasat ja kukkapenkit ovat lapsille ehtymätön aarreaitta, jota jokainen voi lähestyä omalla tutkimusotteellaan joko kauempaa ihastellen tai sormet mullassa sotkien.

Lapset ovat luonnostaan pieniä tieteilijöitä, jotka jatkuvasti ihmettelevät ja pyrkivät jäsentelemään ympäröivää maailmaa. Toiminta puutarhassa herättää lapsissa kiinnostusta luontoa kohtaan ja vastaukset luonnon toimintamekanismeista ruokkivat heidän kiinnostustaan entisestään. Puutarhasta on muodostunut monelle lapselle erityisen tärkeä paikka.

Konkreettinen puutarhaluontoympäristö, jossa pääsee itse olemaan osallinen, kasvattaa lapsen toimijuutta sekä kiinnostusta ja kykyä oppia luonnosta. Lapset oppivat paitsi tunnistamaan kasvi- ja eläinlajeja myös ymmärtämään, mistä ruoka tulee ja kuinka ravintoketjut, ekosysteemit ja kiertotalous toimivat.

Lapset oppivat ymmärtämään, miten arvokas luontomme on ja kuinka omalla toiminnalla on siihen vaikutusta. Lasten myönteinen suhde luontoon vahvistuu, he kiinnostuvat sen huolenpidosta ja oppivat kantamaan vastuuta ympäristöstään.

Useat tutkimukset osoittavat, miten merkityksellisessä asemassa varhaislapsuuden vuodet ovat ympäristöstä välittämisen, huolehtimisen ja luonnontieteellisen ymmärryksen kehittymisessä.

Jotta lapsi kasvaa ympäristöstään välittäväksi ja huolehtivaksi, on hänellä oltava käsitys ympäristön vuorovaikutteisesta systeemiluonteesta sekä omia merkityksellisiä osallisuuden kokemuksia.

Puutarhassa luonto on läsnä joka puolella niin kokonaisvaltaisesti, ettei sitä voi sivuuttaa. Se kutsuu tutkimaan ja palkitsee suuresti niitä uteliaita, jotka sen yksityiskohtiin malttavat kiinnittää huomiota.

Jotta tämän päivän lapsilla olisi inhimillinen tulevaisuus, tulisi jokaisella lapsella olla oikeus kiintyä lähiluontoonsa ilman pelkoa sen menettämisestä luonnon turmeltumisen tai uusien kaavoituspäätösten vuoksi.

Lasten omakohtaiset kokemukset niin metsissä kuin puutarhaluonnossa vahvistavat paitsi heidän hyvinvointiaan myös kunnioittavaa ja vastuullista luontosuhdetta, mikä on edellytys ihmisarvoiselle olemassaololle tulevaisuudessa.

Jenni Tuokko

hanketyöntekijä

Multaa ja Mukuloita – luontomerkityksiä ja ilmiöoppimista kaupunkipuutarhassa

Sateenkaari Koto ry

Laura Gage

suunnittelija

Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry