Tyksin päivystyksen toiminta on kärsinyt vakavasti uudistusten sekä toimipistejumpan seurauksista ja siitä kärsivät niin asiakkaat kuin varmaan myös työntekijät. Muutosta perusteltiin vahvasti taloudellisilla näkökulmilla, mutta ei tämäkään asia kokonaisvaikutuksiltaan näytä onnistuneen.

Olen päässyt viimeisen kuukauden aikana tutustumaan useampaan kertaan päivystykseen eli nykynimellä akuutin toimintaan sydämen rytmihäiriöiden takia ja kokemus on ollut avartava, mutta myös kauhistuttava.

Soitin päivystyksen numeroon, jossa automaatti käski painamaan numeroita, lopuksi kiitti soitosta ja luvattiin soittaa takaisin mahdollisimman pian. Odottelin puoli tuntia ja päätin lähteä täältä Lokalahdelta Uuteenkaupunkiin. Siellä selvisi, että heillä ei ole enää ollenkaan nukutuslääkäriä, joten sähköistä rytmin siirtoa ei voi tehdä. Totesin, ettei minun kannata tänne jäädä.

Sitten lähdettiin vaimon kanssa kohti Turkua ja koskaan ei soittoa päivystyksestä tullut. Tuntuu oudolta, että henkilökuntaa on niin vähän, ettei kolmeen tuntiin kukaan ehdi soittamaan takaisin ja kysymys on akuutista. Kun kävin siellä useamman kerran, niin ainoastaan yhden kerran soitettiin takaisin. Tuskin päivystyksen puhelinprosessin toiminta on tarkoitettu tällaiseksi.

Päivystyshuoneessa on aina ruuhka, paitsi yöllä kahden jälkeen. Mutta silloin ei minun sairauttani hoidettu, kun nukuttajat nukkuvat. Toimenpide tehtiin vasta aamupäivällä, joten menin yöllä aivan turhaan.

Kaikissa tilanteissa puhutaan paljon yksityisyyden suojasta ja on ollut valtava polemiikki henkilötietojen käsittelyn salaisuudesta. Ne jotka suunnittelivat ja hyväksyivät uuden hienon sairaalarakennuksen suunnitelmat eivät olleet varmaan kuulleet tällaisista asioista.

Päivystyksen makuupaikoilla niin käytävällä kuin looseissakin ovat verhot ainoa yksityisyyden suoja. Kun sairauksista tai hoidosta keskustelee hoitohenkilökunnan kanssa ja asiakas puhuu normaaliäänellä, niin on aivan sama, jos hän menisi torille huutamaan kaikki sairautensa. Jos on joku häiritsevä potilas, niin hänen huutonsa tai möykkänsä kuulevat kaikki usein useamman tunnin ajan.

Kuinka tällainen tila on voitu ylipäätään tehdä, kun kaikessa rakentamisessa vaaditaan nykypäivänä lainsäädännön toteutumista?

Työntekijät ovat ison kiitoksen ansainneet, mutta heitä näyttää olevan auttamattomasti liian vähän. Se kuinka kokonaisuutta hallitaan ja opastetaan vaatisi kehittämistä.

Kun tuntikausia makaa siellä eri kerroilla ja näkee toiminnan koko kuvan, niin tulee epäilys, mahtaako siellä olla työnjohtoa ollenkaan. Ainakin toimintakulttuuria pitäisi muuttaa, kun siellä tuntuu aina olevan työruuhka, oli siellä sitten neljä potilasta tai käytävätkin täynnä ihmisiä.

Missään yksityisessä yrityksessä tällainen ei onnistuisi, firma kaatuisi.

Ymmärrän hyvin ne akuutit sairastapaukset, jotka pitää hoitaa heti ja nopeasti. Normaalisti jos jotakin pyytää tai luvataan hoitaa, niin se kestää melkein poikkeuksetta puolesta tunnista tuntiin. Siellä juostaan asiakkaalta toiselle ja helpotkin pyynnöt kestävät luvattoman kauan. Yksi asiakas pyyteli pissa-astiaa ja hän odotteli sitä yli puoli tuntia.

Eivät ole keskittämisen uljaat tavoitteet oikein onnistuneet, sillä uudistuksen piti parantaa sekä asiakkaan, työntekijöiden että kuntien asemaa.

Mitä olemme saaneet; Turkuun valtavan kolosseumin, johon rahaa on palanut hirvittävä määrä. Kuntien maksama lasku kasvaa koko ajan, asiakkaiden tarpeet toteutuvat huonosti, työntekijät kaatuvat työtaakan alle ja kokonaisuuden tyhjäkäynti lisääntyy enemmän mitä olivat mainostetut keskittämisedut.

Ainoastaan sisäilmaongelmat ja epidemiaongelmat odottavat vielä, mutta todennäköisesti nekin vielä ilmaantuvat.

Pekka Heikkilä

Uusikaupunki