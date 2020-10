Kaisa Huhtalalla on vahva pohja piispan vaativaan tehtävään

Piispan virka on moniulotteinen. Siinä tarvitaan teologista osaamista, hallinnollisia taitoja ja yhteistyökykyä eri tilanteissa. Hengellinen kaitsenta toteutuu usein arjen keskellä.

Kannatamme Turun arkkihiippakunnan piispaksi Porin Teljän seurakunnan kirkkoherraa, asessori Kaisa Huhtalaa. Hän on työssään ja luottamustehtävissään osoittautunut luottamuksen arvoiseksi.

Teologian lisensiaatin tutkinto tarjoaa hänelle teologista syvyyttä viran hoitamiseen. Lähes kymmenen vuotta Porin Teljän seurakunnan kirkkoherrana ovat osoittaneet hänen yhteistyötaitonsa vaativissa arkitilanteissa. Virastotodellisuus on tullut hänelle tutuksi Porin seurakuntayhtymän keskusrekisterin johtajana yli kymmenen vuoden aikana. Siinäkin hän on kyennyt virkistämään seurakuntien toimintaa. Nuoria hän on tavoittanut innostavalla tavalla sekä pappisuransa alussa että kasvatusteologina.

Toiminnassaan hän on nauttinut lisääntyvää luottamusta. Tuomiokapitulin pappis-asessorina nyt jo toisella kaudella hän on perehtynyt piispalle olennaiseen hiippakunnan hallintoon ja toimintaan. Hän on ollut kaksi vuotta kirkolliskokouksen pappisedustajana ja hiippakuntakokouksen jäsenenä kahdeksan vuotta. Vuosien tuoma kokemus vaativissa kirkon tehtävissä tukee hänen valintaansa.

Leimaavaa Kaisa Huhtalan toiminnalle on ollut kaikkia koskevan ihmisarvon korostus ja toiminta sen puolesta käytännössä. Erilaisuuden keskellä hän on etsinyt sellaista rakkautta seurakuntaan, jossa kaikkien olisi turvallista olla yhdessä.

Hänen persoonassaan näkyy yhdellä kertaa satakuntalaista vakautta ja lähellä oleviin tarttuvaa iloisuutta.

Harri Saine, erityisopettaja KT, Pori; Lasse Sulo, kirkolliskokousedustaja, Rauma; Harri Raitis, kirjailija, Turku; Marjaana Perttula, toimittaja, Pori; Jukka Purhonen, johtava kappalainen, Rauma; Helvi Walli, kunnallisneuvos, Pori; Tapio Seppälä, rovasti, Luvia; Ilona Koivisto, pastori, Pori; Mauri Paavilainen, asemapäällikkö el., Harjavalta; Lea Peltomäki, sosiaalineuvos, Pori; Marjatta Salonen, opettaja el., Pori; Aulikki Kuisma, MMM agronomi, Huittinen; Kalle Elonheimo, teologian tohtori, Turku; Simo Koivunen, rovasti, Eura; Silja-Maaria Kavasto, kappalainen, Pori; Hannus Salonoja, sairaalapastori el., Pori; Pirjo Tiira, kappalainen el., Pori; Jarkko Willman, kappalainen, Pori; Hanna Lindberg, apulaislähetysjohtaja, Pori; Henrika Hyttinen-Koponen, pastori, Pori; Sirkka-Liisa Savinen, opettaja el., Pori; Riikka-Liisa Saravuoma, pastori, Pori; Janne Heilimä, yrittäjä, Pori; Erkki Nevanranta, insinööri, Pori; Laura Koukkari, pastori, Ulvila