Väylävirasto on julkistanut hankearvioinnin Turun Tunnin junasta. Selvitys sai Turussa ja Salossa tylyn vastaanoton. Kritiikki pitää arvioinnin pohjaa suppeana.

Suora lainaus selvityksen tiivistelmän alusta kuuluu: "Tässä selvityksessä on arvioitu Helsinki–Turku nopean ratayhteyden laajempia taloudellisia vaikutuksia maankäyttö- ja kiinteistömarkkinoilla, työmarkkinoilla, taloudellisten toimijoiden tai toimintojen kasautumiseen sekä aluetalouksiin. Arviointi on tehty soveltaen liikenne- ja viestintäministeriön määrittämää liikennejärjestelmän laajempien taloudellisten vaikutusten tarkastelukehikkoa. Arvioinnin lähtötietoina on käytetty Helsinki–Turku nopean junayhteyden hankearviointia, muita hankkeen suunnitelmia ja arvioita sekä avoimia tilastolähteitä."

Raidehankkeessa on kaksi pahaa valuvikaa, joista johtuu selvityksen huono lopputulos. Ensinnäkin Salossa linjaus estää paikallisjunaliikenteen Salosta itään ja niin koko yhteysvälille. Tunnin junan nettisivuilla esitetään, että "Tunnin juna ei ainoastaan kytke yhteen kahta suurta keskusta vaan tuo kaikki radan varren paikkakunnat tiiviiksi osaksi pääkaupunkiseutua". Salon ja Lohjan välille jää 63 km ilman ainuttakaan pysäkkiä ja esitetty tavoite päättyy Lohjalle.

Liikenneviraston tutkimuksia ja selvityksiä 4/2016 nopeasta radasta välille Espoo–Salo -selvitys piti paikallisasemia maantieverkon risteysalueilla olevien taajamien yhteydessä niin merkittävänä, että maakuntakaavan vastaisesti siinä rata oli moottoritien pohjoispuolella Suomusjärven ohi ja mahdollisti asemat Suomusjärvelle ja Saukkolaan. Sen kustannusarvio oli 650 miljoonaa euroa ja sillä olisi syntynyt yhtenäinen työssäkäyntialue.

Toinen valuvika on pitäytyminen Nokian suuruuden aikaisessa tavoitenopeudessa 300 km/h Espoon ja Salon välillä. Ratkaisusta seuraa suurnopeusluokan turvallisuusvaatimukset; kohtaavien raiteiden minimietäisyys ja pelastus-/huoltotie suoja-aitoineen molemmin puolin.

Väyläviraston esittelytilaisuuksissa ja havainnekuvissa on esitelty 70 metrin levyistä ratakäytävää. Viimeisin Espoo–Salo-välin kustannusarvio on 2,7 miljardia euroa.

Mikäli Espoo–Salo-väli ajetaan 250 km/h asemesta 200 km/h, matka on 3 minuuttia pidempi. Turun ja Salon välille ei yli 200 km/h nopeuksia ole ajateltukaan.

Jos nopea raideyhteys Turkuun halutaan toteuttaa koronan aiheuttama velkaantuminen niskassa, on luovuttava 2 miljardin euron hintaisesta alle 5 minuutin matkakohtaisesta ajansäästöstä.

Kun koko yhteysvälille saadaan VR:n käytössä olevilla Sr2-junilla (160 m/h) ajettava paikallisliikenne aina Uuteenkaupunkiin asti, saadaan matkustajia (=maksajia) lisää, mutta hankkeen merkittävin kannattavuustekijä on uusien paikallisliikenteen asemapaikkojen yhteyteen tuleva asumisen ja elinkeinotoiminnan lisääntyminen.

Varsinais-Suomen ja varsinkin Salon etu olisi luoda edellytykset ottaa vastaan pääkaupunkiseudun kasvu- ja kustannuspaineita alueellemme. Samalla syntyisi Varsinais-Suomen lisäksi koko maata hyödyttävä kasvukäytävä.

Ismo Saari

Salo