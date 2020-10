Viitaten Turun Sanomissa 6.10. olleeseen artikkeliin koskien Satava-Kakskerta-saarien menossa olevaa kaavoitusta, haluan Satavan asukkaiden osalta ilmaista kauniin ja aidon kiitoksen siitä, että kaavoittaja on ottanut kaavoituksessa huomioon kaupunginhallituksen peruslähtökohdaksi edellyttämän ns. kylämäisen rakentamisen. Tervehdimme kaupunginhallitusta ja myös kaavoittajaa ilolla tästä.

Kaavoittaja on suunnitellut Satavaan useita alueita, jotka rakentuisivat lähtökohtaisesti tällä kylämäisellä luonteella. Kukaties vieläpä saaristokylämäisellä tavalla. Niin kuin siellä tälläkin hetkellä vanha rakennuskanta on muotoutunut.

Mutta mitä on tapahtumassa Satavan itäosan suhteen? Sinne kaavoittaja ehdottaa tehtäväksi taajamaa. Miksi?

Suunnitelma poikkeaa täysin olemassa olevasta rakentamisesta sekä kaavoitussuunnitelman kylämäisestä luonteesta. Saman kylämäisyyden pitäisi säilyä läpi saarten.

Satava-Kakskerrasta on mahdollista tehdä nyt kaavoituksen myötä hyvä alue sekä arkkitehtonisesti että luonto ja ympäristö huomioiden.

Saarille suunniteltu asukasmäärä, nykyinen asukasmäärä + uudet asukkaat eli yhteensä 3600 on oikeaa tasoa, kun se toteutetaan niin, että Satavan itäosa kevennetään myös kylämäiseksi ja vastaavasti hieman suurennetaan muita kyläkeskuksia.

Satava-Kakskerrasta on mahdollista saada kaupunkilaisille samanlainen ulkoilun ja virkistyksen keidas kuin Ruissalo on.

Kysymykseen, miksi itäosa laitettaisiin taajamaksi, tai vieläpä ruutukaavaksi, ei vastaukseksi kelpaa helpompi ja halvempi kunnallistekniikka. Ei ollenkaan. Saarilla toimiva vesiosuuskunta, joka ilmeisesti on valikoitunut vesi-infran rakentajaksi, tekee sen koko lailla samoilla kustannuksilla, on kohteita hieman enemmän tai vähemmän ja sijaitsevatpa ne hieman kauempana tai lähempänä, hinta per yksikkö ei paljoa heitä.

TS:n edellä mainitussa kirjoituksessa oli mielenkiintoinen osio koskien Hennalan seurakunnan ranta-alueen mahdollista muuttamista kaupunkilaisten virkistysalueeksi. Todella hienoa. Suunnittelijat voisivat kaivaa esille vanhat ideat uimarannasta ja venetsialaisista kanavista. Myös Höyttisten alue saattaisi olla oiva alue niille.

Oikein toimien Satava-Kakskerrasta on mahdollista saada kaupunkilaisille samanlainen ulkoilun ja virkistyksen keidas kuin Ruissalo on. Luonto, kasvillisuus, puusto, metsissä kiertelevät polut, kallioharjanteet. Jälkipovi kiittää.

Reijo Jokinen