Liedon Keskuskoulun tutkimukset jatkuvat ja korjaustoimia on jo aloitettu

Haluamme vastata Liedon Keskuskoulun vanhempainyhdistyksen hallituksen mielipidekirjoitukseen (TS 7.10.)

Liedon Keskuskoulun vanhempainyhdistyksen hallitus, yhteinen tavoitteemme on, että Liedon Keskuskoulun oppilaat, koulun henkilökunta ja tilojen iltakäyttäjät voivat toimia aina turvallisissa ja terveellisissä tiloissa.

Kesän ja syksyn aikana on tutkittu koulun tiloja, jotta päätökset koulun tulevaisuudesta voidaan tehdä koulun todelliseen kuntoon perustuen. Joka tapauksessa Liedon kunta on varautunut mittaviin investointeihin, joko peruskorjaukseen tai uuden koulun rakentamiseen. Myös väistötilaratkaisut tehdään osana hankkeen arviointia.

Keskuskouluun on perustettu sisäilmatyöryhmä, joka aloittaa toimintansa lokakuussa viikolla 43. Työryhmä seuraa ja raportoi tehtyjen toimenpiteiden vaikutuksia sekä tiedottaa niistä edelleen asianomaisille. Oppilaiden ja henkilökunnan mahdollista oireilua seurataan jatkuvasti.

Keskuskoulun päärakennuksessa ja pajarakennuksessa on löydetty koulun iälle tyypillisiä rakenteita, joissa on rakennusajankohdalle ominaisia haitta-aineita. Rakenneavausten yhteydessä on löydetty myös mahdollisia viitteitä mikrobivaurioista.

Tähän saakka valmistuneissa tutkimuksissa ei koulun sisäilmassa kuitenkaan ole havaittu viranomaisten asettamien raja-arvojen ylittäviä pitoisuuksia.

Jo havaittujen, sisäilman laatuun vaikuttavien asioiden nopeasti toteutettavat korjaukset aloitetaan koulun syyslomaviikolla (vko 42) ja niitä jatketaan koulun muina loma-aikoina.

Valviran ohjeen (Ohje koulun ja päiväkodin olosuhdevalvontaan, terveyshaitan ennaltaehkäisemiseen sekä selvittämiseen) mukaan voidaan tiloissa käyttää ilmanpuhdistimia korjausta odottaessa tai sen aikana suojaamaan viereisiä tiloja tai korjauksen jälkeen olosuhteiden tasaantumista odotettaessa.

Koulussa on tällä hetkellä toiminnassa noin 20 ilmanpuhdistinta ja niiden vaikutusta seurataan muun muassa perustetun sisäilmatyöryhmän toimesta. Ilmanpuhdistimia ei käytetä korjausten välttämiseksi tai korvaamaan puutteellista siivousta tai ilmanvaihtoa vaan väliaikaisesti helpottamaan tilannetta.

Koulurakennuksessa tehdään edelleen lisätutkimuksia ja lopullisen altistumisolosuhdearvion valmistumisen jälkeen koulun oppilaiden vanhemmat kutsutaan yhteiseen tiedotustilaisuuteen.

Liedon kunnanhallituksen kesäkuussa perustama hankeryhmä tekee parhaillaan hankearviointia ja selvittää eri vaihtoehtojen toteutusmahdollisuuksia ja niiden kustannuksia. Hankeryhmä tuo esityksen toimielinten päätettäväksi syksyn aikana ja hanke etenee heti päätöksenteon jälkeen.

Anne Ahtiainen

Toimialajohtaja, Tekniset palvelut, Keskuskoulun hankeryhmän puheenjohtaja

Laila Mäkelä

Toimialajohtaja, Sivistyspalvelut

Liedon kunta