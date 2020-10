Ripille on tilausta tänäkin päivänä

Turkulaiset ja kaarinalaiset pastorit Päivi Vuorilehto, Kalle Toivo ja Teemu Hälli kirjoittivat ansiokkaasti kirkon runsaasta sielunhoito- ja keskustelutarjonnasta sekä mahdollisuudesta rippiin (TS 4.10.). Kirjoitus oli eräänlainen vastaus ja jatko psykologi ja psykoanalyytikko Ritva Uhingin lehtihaastattelussa peräänkuuluttamaan rippikäytännön jonkinasteiseen elvyttämiseen (TS 15.9.).

Jatkaisin vielä keskustelua muutamalla sanalla ripistä luterilaisten tunnustuskirjojen ja kirkon aikaisemman käytännön näkökulmasta.

Rippi on vuosisatojen kuluessa hiljakseen jäänyt marginaaliin oltuaan sitä ennen seurakuntien jokapäiväistä leipää. Me tämän päivän luterilaiset miellämme helposti, että rippi kuuluu lähinnä vain roomalaiskatoliseen ja ortodoksiseen kirkkoon.

Luterilaisissa tunnuskirjoissa on kuitenkin vahva lautaus ripistä. Reformaattorit tähdensivät sen kuuluvan kiinteästi kahden sakramentin, kasteen ja ehtoollisen, yhteyteen.

Päätunnustuskirjan, Augsburgin tunnustuksen, Puolustuksessa sen laatija Philipp Melanchthon jopa lukee ripin sakramenttien joukkoon. Hän kutsuu sitä parannuksen sakramentiksi. Henkilökohtainen ripittäytymien oli kirkollisen perinteen ja ajan tavan mukaan hyvin yleistä. Esimerkiksi Martti Luther ripittäytyi säännöllisesti.

Ripittäytyminen edelsi myös ehtoollista. Entisen koti- ja työseurakuntani Liedon kirkon keskiaikaiseen rippikelloon on tehty uudet kehykset joskus 1600-luvulla ja nykyisen seurakuntani Raision kirkon rippikello on kaiketi niinkin myöhäiseltä ajalta kuin 1700-luvun lopulta. Molemmat hankinnat kertovat siitä, että rippi on tuolloin ollut vielä yleinen käytäntö.

Ehtoolliselle piti ilmoittautua etukäteen ja ilmoittautuneet kutsuttiin sakastiin ennen jumalanpalvelusta ripittäytymään papille. Kellolla soitettiin merkki toimituksen alkamisesta tai kun sakastissa oli vapaata.

Itse ripittäytyminen jäi kuitenkin ajanoloon vähemmälle, kunnes loppui tässä muodossa kokonaan. Riitti pelkkä ilmoittautuminen ehtoolliselle, kunnes sekin käytäntö jäi pois.

Kuitenkin vielä niinkin myöhään kuin joskus 1980-luvuilla sain pari kertaa lauantai-iltana puhelinsoiton iäkkäältä seurakuntalaiselta, joka ilmoittautui ehtoolliselle huomenissa. Onneksi olin sen verran jyvällä vanhasta käytännöstä, että en alkanut ihmetellä soittoa. Tovin keskusteltuamme kiitin ilmoituksesta ja toivotin soittajan tervetulleeksi kirkkoon ja ehtoolliselle.

Nuorten konfirmaatiosta käytetään usein nimitystä ”päästä ripille” tai aiemmin ”ensi rippi”. Ilmaisut johtuvat juuri tästä käytännöstä ripittäytyä ennen ehtoollista.

Yksityinen ripittäytyminen ennen ehtoollista on siis jäänyt pois, mutta rippi yhteisenä yleisenä synnintunnustuksena ja papin vakuuttamana synninpäästönä on toki edelleen jokaisessa jumalanpalveluksessa. Eikä sitä sovi väheksyä. Moni tulee jo sillä lohdutetuksi, mutta niin syvälle kuin yksityinen rippi se ei tietenkään mene.

Ripillä on siis vahva teologinen ja kirkollisen käytännön perusta ja sille on tilausta tänä päivänä.

Ritva Uhinki tähdentää tärkeää asiaa. Rippi oikein käytettynä, ei pakkona, vapauttaa elämisen hyviä voimia myös ympäristöön, kuten pastorit kirjoittavat.

Erkki Marttinen

rovasti

Raisio