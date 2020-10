Musiikkitalon rakentaminen on otettava investointien kärkeen

Me musiikin ystävinä olemme erittäin iloisia siitä, että Turun luottamushenkilöt ovat tehneet päätöksen uuden musiikkitalon rakentamisesta. Kaikkien tiedossahan on ollut jo pitkään, että nykyinen konserttitalo on korjauskelvottomassa kunnossa eikä enää miltään osin vastaa nykyisiä vaatimuksia. Se voi kuitenkin toimia väistötilana uutta rakennettaessa.

Myös uuden talon sijaintipaikka on päätetty. Toivomme, että arkkitehtikilpailun jälkeen kaupunki tekee pikaisen päätöksen rakentamisen aloittamisesta, jotta uusi talo saadaan avattua vuoden 2025 lopulla. Asialla on kiire vanhan konserttitalon huonon kunnon vuoksi.

Päätökset on tehty ja niiden mukaan pitää edetä. Olemme toistuvasti hämmästelleet, että kaikki eivät näitä lain ja demokratian mukaisia päätöksiä näytä hyväksyvän, vaan kyseenalaistavat ne mediassa erilaisista syistä.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Totta kai sanan on oltava vapaa, mutta kun päätökset on tehty, pitäisi mielestämme keskittyä kaikille mahdollisimman hyvän lopputuloksen varmistamiseen. Niin esiintyjille, työntekijöille kuin suurelle yleisölle rakennetaan nyt musiikin keskusta sadaksi vuodeksi eteenpäin!

On muistettava, että musiikkitalolla on suuri merkitys Turun kaupungin kilpailukyvyn kannalta. Turku tulee astumaan vähintään samalle tasolle Helsingin, Tampereen, Lahden, Oulun ja kansainvälisesti kamarimusiikkijuhlistaan tunnetun Kuhmon kanssa.

Kansainväliset orkesterivierailut ovat tärkeitä ja niistä kaupungit käyvät kovaa kilpailua.

Turku on ollut 1700-luvusta lähtien Suomen musiikkielämän merkittävä keskus. Tuolloin on perustettu muun muassa Soitannollinen Seura.

Turulla on laaja-alainen perinne orkesteri- ja kuorotoiminnassa. Kansainvälistä mainetta saaneen Turun filharmonisen orkesterin lisäksi Turussa toimii ammattimaisena orkesterina korkeatasoinen Laivaston soittokunta sekä muun muassa Työväenyhdistyksen soittokunta. CCA-kuoro ja Key Ensamble ovat kansallisesti ja kansainvälisesti arvostettuja kuoroja.

Kaupunki tarjoaa laadukasta musiikkiopetusta peruskoulujen musiikkiluokilla ja musiikkilukiossa. Musiikkitiede on oppiaineena Turun yliopistossa ja Åbo Akademissa. Turun seudun musiikkiopisto, Konservatorio ja Turun Ammattikorkeakoulu ovat olleet monen ammattimuusikon ensimmäinen opinahjo.

Kaikki edellä mainitut tahot tulevat merkittävällä tavalla hyötymään uudesta musiikkitalosta. Kuten luonnollisesti myös Turun musiikkijuhlat.

KansanedustajaAki Lindén kiinnitti tässä lehdessä (TS 4.10.) huomiota investointien priorisointiin. Kuten edellä esitetyt esimerkit tämän talon merkityksestä kertovat, on tällä uudella musiikin keskuksella laaja-alainen vaikutus kansalaisten henkiseen hyvinvointiin, minkä vuoksi sen on mielestämme oltava investointien kärkipäässä.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Turkulaiset ja varsinaissuomalaiset ovat innokkaita musiikin harrastajia ja konserteissa kävijöitä. Uuden musiikkitalon myötä pääsemme vihdoin nauttimaan muun muassa kansainvälisten ooppera-balettitalojen vierailuista. Turussa ei ole tämän musiikkitaiteen esittämisen mahdollistavia tiloja. Tämä puute poistuu uuden talon myötä.

Kuten edellä totesimme, Turun uuden musiikkitalon rakentamisesta ja sijaintipaikasta on tehty päätökset. Nyt katseet eteenpäin. Tehdään yhdessä uudesta musiikkitalosta maamme paras kaikille käyttäjille!

Ari Hakulinen, Aulis Kotaviita, Ilpo Lahti, Pekka Lehtinen, Tuomas Mikkola, Matti Salminen, Heikki Varantola